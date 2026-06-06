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Shakira llega a CDMX para inaugurar Mundial 2026

El evento contará con la participación de artistas destacados y apoyará iniciativas educativas de la FIFA.

Por El Universal

Junio 06, 2026 06:05 p.m.
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Shakira llega a CDMX para inaugurar Mundial 2026
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- Shakira ya se encuentra en la Ciudad de México, donde el próximo jueves 11 de junio cantará "Dai Dai" la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, así lo compartió con sus seguidores y posteó algunas fotos.

      Shakira y Burna Boy lideran ceremonia inaugural en CDMX

      La colombiana y el nigeriano Burna Boy presentarán "Dai Dai" en la ceremonia de inauguración que se realizará en el estadio Ciudad de México. La cantante compartió una imagen de la Virgen de Guadalupe en barro para anunciar que ya había llegado a su casa, México, con más precisión, la Ciudad de México.

      La intérprete también posteó una foto de sí misma abrazando un enorme balón, y una más de en nopal.

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      Participación de artistas y apoyo a iniciativas educativas

      Shakira y Burna Boy encabezarán el espectáculo que también contará con estrellas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, grupos e intérpretes que darán vida al álbum oficial del Mundial de la FIFA 2026.

      "Dai Dai" figura como canción oficial de la justa mundialista que también apoya al Fondo de la FIFA y al Global Citizen para la educación, una iniciativa que busca recaudar 100.000.000 de dólares al término del torneo, con lo cual se podrá proporcionar a niñas y niños de todo el mundo acceso al futbol y a una educación de calidad", informó la FIFA en su momento.

      La ceremonia de inauguración comenzará una hora y media antes del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica. México tendrá la primera de las tres ceremonias de inauguración programadas en esta edición mundialista en la que el país comparte sede con Canadá y Estados Unidos, que también contarán con artistas de talla mundial.

      Esta es la cuarta vez que Shakira participa con canciones en la Copa del Mundo.

      En Alemania 2006 interpretó una versión de "Hips Don't Lie - Bamboo"; en Sudáfrica 2010 puso a bailar al mundo con su icónico "Waka Waka" y para Brasil 2014 se hizo presente con "La La La" en la clausura en el estadio Maracaná.

      Para el de 2026, además de participar en la inauguración, también lo hará en la final de la justa el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

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