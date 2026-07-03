´EL REGRESO A LAS PISTAS DE BAILE DE MADONNA

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Dos décadas después de su exitoso ´Confessions on a Dance Floor´ (2005), Madonna regresa a las pistas de baile con ´Confessions II´, una secuela de aquel álbum en el que reinterpreta su propio estilo y que ha sido muy bien recibido por la crítica especializada.

"Madonna ha creado su álbum más relevante en más de veinte años. Esta gran dama del pop sigue sabiendo cómo hacernos mover", afirma la prestigiosa revista británica NME del decimoquinto disco de la estadounidense, que sale a la venta en todo el mundo este viernes.

De "viaje nostálgico a la pista de baile" en su "álbum más vital en dos décadas", le califica The Guardian, mientras que The Telegraph asegura que con este trabajo, la cantante de Michigan "reclama su corona". Para la BBC, "los primeros 30 minutos son impecables", empezando por la hipnótica ´I feel so free´, que recuerda a Donna Summer, pero cree que el álbum flojea un poco en el medio para elevarse en las canciones autobiográficas, como ´Danceteria´.