El Tiny abre nueva edición con artistas latinos destacados

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Tiny Desk, la famosa serie de conciertos íntimos y acústicos organizados por NPR Music, vuelve con su versión más latina para consentir a sus seguidores de habla hispana, presentando la cartelera oficial para la nueva temporada de "El Tiny".

El Tiny presenta nueva edición dedicada a música latina

Este episodio, anunciado oficialmente en 2021 y dedicado a la música latina, se llevará a cabo durante el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, del 15 de septiembre al próximo 15 de octubre, periodo en el que Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Chile y México conmemoran las luchas por su independencia.

Este año, México hará una aparición especial dentro de esta celebración, con la participación de artistas latinos reconocidos en distintos géneros, desde cumbia, jazz y rock en español hasta ska, tejano y regional mexicano.

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Artistas destacados y géneros presentes en El Tiny

¿Qué artistas se presentarán en "El Tiny"?

Este año, la celebración comenzó este martes, con una sesión de la cantante chilena radicada en México, Mon Laferte, quien regresó al pequeño estudio en Washington por tercera ocasión para contagiar vulnerabilidad y fuerza con su interpretación.

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Durante su participación portó un atuendo asimétrico de traje y deleitó a sus seguidores con temas como "For Your Consideration", "Femme Fatale", "Hello Monserrat" y "No le regales tu corazón", una canción de dolor y adoración escrita para su esposo, donde Laferte no dudó en mostrar sus emociones dejando correr algunas lágrimas por sus mejillas.

Por su parte, la presentación del grupo peruano de cumbia amazónica Los Mirlos, fundada por Jorge Rodríguez Grández en su pueblo natal de Moyobamba, dejó una emoción indescriptible en la audiencia. En su intervención presentaron temas como "Llanto en la Selva", "Las Noches" y "La Danza de los Mirlos", canciones que reflejan su amor por la cumbia y su tierra.

Otros exponentes de los 10 artistas que formarán parte de estos conciertos son la banda sinaloense de música norteña Los Tigres del Norte, así como la agrupación chilanga fundada en 1995 y liderada por Luis Román Ibarra, Panteón Rococó.

También destaca la participación del cantante y productor brasileño Tim Bernardes, así como el dúo de jazz moderno y contemporáneo compuesto por la saxofonista chilena Melissa Aldana junto al pianista cubano Gonzalo Ruvalcaba.

A ellos se unen el cantautor y productor de música pop/rock de República Dominicana Álex Ferreira, así como el conjunto tejano creado en 1997 Los Texmaniacs y la cantautora dominicana-italiana de R&B y electrónica, YENDRY.

Finalmente, también destaca la participación del músico y poeta puertorriqueño de rock alternativo Draco Rosa, conocido por formar parte del grupo juvenil "Menudo".