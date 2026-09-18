logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Malos padres se fueron a esconder a Puerto Vallarta

Por Redacción

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Malos padres se fueron a esconder a Puerto Vallarta
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una pareja que maltrataba su propia hija y se había ido a esconder a Puerto Vallarta, fue finalmente capturada en Jalisco por elementos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

      A través de la Policía de Investigación (PDI) y en colaboración con autoridades jaliscienses, fueron aprehendidos Raquel "N" y Raúl "N", madre y padrastro de la víctima, quienes fueron denunciados por familiares cercanos a la víctima, después de que llevaron a la niña a un hospital de la zona metropolitana, por diversas heridas por golpes y quemaduras provocadas en el momento y con anterioridad.

      Al realizar las diligencias respectivas, agentes Fiscales emprendieron las acciones penales correspondientes en contra de los señalados, obteniendo de esta manera una orden de aprehensión por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, en concurso real con violencia familiar agravada.

      Elementos de la PDI emprendieron un operativo de búsqueda de los señalados, que ya habían salido del estado y se encontraban en Puerto Vallarta, por lo que, mediante el convenio de colaboración entre las fiscalías de ambas entidades, lograron la captura de ambas personas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Posteriormente, las autoridades potosinas realizaron los trámites respectivos para que Raquel "N" y Raúl "N" fueran regresados a la entidad, donde serán conducidos ante un Juez de Control.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vuelca tráiler en carretera Matehuala-SLP; no hay lesionados
      Vuelca tráiler en carretera Matehuala-SLP; no hay lesionados

      Vuelca tráiler en carretera Matehuala-SLP; no hay lesionados

      SLP

      Redacción

      El chofer de un Freightliner perdió el control en el kilometro 150 de la carretera 57

      Aseguran vehículo, cartuchos y equipo táctico tras cateo en Matehuala
      Aseguran vehículo, cartuchos y equipo táctico tras cateo en Matehuala

      Aseguran vehículo, cartuchos y equipo táctico tras cateo en Matehuala

      SLP

      Redacción

      La acción contó con apoyo de la Guardia Civil Estatal y personal de Servicios Periciales de la FGE

      Localizan a hombre sin vida al interior del Tangamanga I
      Localizan a hombre sin vida al interior del Tangamanga I

      Localizan a hombre sin vida al interior del Tangamanga I

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil aseguró el área y la Fiscalía inició las diligencias correspondientes

      Aseguran a mujer por violencia familiar en Rioverde
      Aseguran a mujer por violencia familiar en Rioverde

      Aseguran a mujer por violencia familiar en Rioverde

      SLP

      Redacción

      La PDI cumplimentó la orden judicial en la colonia Quintas El Naranjal tras denuncia