Malos padres se fueron a esconder a Puerto Vallarta

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Una pareja que maltrataba su propia hija y se había ido a esconder a Puerto Vallarta, fue finalmente capturada en Jalisco por elementos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

A través de la Policía de Investigación (PDI) y en colaboración con autoridades jaliscienses, fueron aprehendidos Raquel "N" y Raúl "N", madre y padrastro de la víctima, quienes fueron denunciados por familiares cercanos a la víctima, después de que llevaron a la niña a un hospital de la zona metropolitana, por diversas heridas por golpes y quemaduras provocadas en el momento y con anterioridad.

Al realizar las diligencias respectivas, agentes Fiscales emprendieron las acciones penales correspondientes en contra de los señalados, obteniendo de esta manera una orden de aprehensión por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, en concurso real con violencia familiar agravada.

Elementos de la PDI emprendieron un operativo de búsqueda de los señalados, que ya habían salido del estado y se encontraban en Puerto Vallarta, por lo que, mediante el convenio de colaboración entre las fiscalías de ambas entidades, lograron la captura de ambas personas.

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Posteriormente, las autoridades potosinas realizaron los trámites respectivos para que Raquel "N" y Raúl "N" fueran regresados a la entidad, donde serán conducidos ante un Juez de Control.