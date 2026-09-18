IMSS-Bienestar inaugura centro de excelencia en partería en Guanajuato

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- El primer Centro de Excelencia en Partería y Bienestar del país, que integra la atención médica con los conocimientos de las parteras tradicionales, fue inaugurado este jueves en San Miguel de Allende, Guanajuato, con el objetivo de brindar servicios gratuitos a las mujeres y colocar en el centro de la atención a las embarazadas y a la niñez.

Claudia Sheinbaum destaca modelo integral en partería

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la relevancia de este modelo para la atención durante el embarazo y el parto, al considerar que se trata de "algo histórico", debido a que las mujeres podrán contar con las facilidades médicas necesarias y, al mismo tiempo, con la participación de parteras tradicionales.

IMSS-Bienestar impulsa atención multidisciplinaria

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A través de un enlace en vivo desde el nuevo centro, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que la inauguración representa un día histórico para los servicios públicos de salud del país, al incorporar un modelo de atención que reúne distintos conocimientos y especialidades.

"Es un centro del que nos sentimos muy orgullosos, un centro muy visionario", afirmó.

Svarch Pérez explicó que el Centro de Excelencia será operado por un equipo multidisciplinario integrado por mujeres, en el que convergen medicina especializada, pediatría, ginecología y partería, con el propósito de ofrecer una atención integral durante el embarazo, parto y recuperación.

Detalló que el proyecto se desarrolló bajo el impulso de la presidenta Sheinbaum a la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025, con la intención de integrar los saberes tradicionales de las parteras con la atención médica.

"Lo que estamos haciendo es unir dos modelos que tradicionalmente habían estado separados", señaló el funcionario, al destacar que el objetivo es colocar en el centro de los servicios de salud a las mujeres y a la niñez.

Servicios y actores clave en el Centro de Excelencia

El Centro de Excelencia en Partería y Bienestar cuenta con salas de Labor, Parto y Recuperación, además de servicios de estomatología y odontología, medicina general, nutrición, psicología, partería, laboratorio, ultrasonido y mastografía.

De acuerdo con lo expuesto durante la inauguración, el modelo busca que las mujeres puedan recibir atención especializada y, a la vez, conservar la posibilidad de ser acompañadas por parteras tradicionales como parte del proceso de atención.

En el acto participaron María del Carmen Álvarez Juárez, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Querétaro-Guanajuato; Nadine Goodman, cofundadora de C.A.S.A.; Alejandra Rangel Junquera, coordinadora de Programas Preventivos del IMSS-Bienestar; así como las parteras tradicionales Manuela Mendoza Herrera y Cirila López Juárez, quienes forman parte del Centro de Excelencia.