Harfuch perfila detenciones tras megadecomiso de huachicol en Guanajuato

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch precisó que los predios donde se hallaron 59 millones de litros de hidrocarburos en Guanajuato se encontraban sin vigilantes, por lo que no hay detenidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) descartó que las instalaciones pertenezcan a Pemex y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) dará más detalles sobre la investigación.

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"El aseguramiento está y las detenciones y la investigación, pues por supuesto que va a haber detenidos, pero vienen después. En ese predio, en ese momento no había nadie por lo evidente era una movilización grande del gobierno, de las autoridades estatales y del gobierno federal, pero las investigaciones continúan y las detenciones igualito que en otros casos se van a dar", afirmó.Durante la conferencia matutina de este viernes 18 de septiembre desde Irapuato en Guanajuato, el funcionario señaló que el caso se destapó tras la detención de una pipa con hidrocarburos el 3 de julio pasado. Sin embargo, reiteró que el predio que fue cateado por autoridades federales estaba desolado."En los casos más importantes donde ha habido aseguramientos, por ejemplo, en el del buque que fueron más de 10 millones de litros o en el caso del norte del país, que también se hizo un gran aseguramiento (...) No había nadie quien cuidara ese predio, pero repito, en todos los casos donde ha habido aseguramientos grandes o pequeños, hay detenidos. Y en este caso no va a ser la excepción de haber detenidos como y lo vamos a reportar aquí", explicó.Harfuch descarta que predio del megadecomiso se trate de instalaciones de PemexFrente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al ser cuestionado sobre la ineficiencia de las autoridades estatales y locales de no identificar la planta de combustible de esta magnitud, García Harfuch indicó que se trata de una instalación de almacenamiento que más adelante, como lo mencionó la Fiscalía General de la República, en coordinación con Seguridad Física de Pemex y Pemex Logística, van a dar la explicación más detallada."Hasta donde tengo conocimiento, no pertenece a Petróleos Mexicanos, lo va dar a conocer la Fiscalía, el aseguramiento fue reciente. Aquí lo relevante es que se operó, o sea se hizo en aseguramiento sumamente importante y fue precisamente no solo con el gobierno Federal, fue con las autoridades estatales también", respondió el secretario de Seguridad.García Harfuch evitó responder si este caso de huachicol es manejado por el Cártel de Santa Rosa de Lima: "Lo va a dar a conocer la Fiscalía General de la República, porque ahorita dar una información incorrecta o especular, pues sería una irresponsabilidad de mi parte", expresó esta mañana.Sheinbaum pide detalles sobre detenidos por huachicolPor su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ayer se comunicó con la fiscal general, Ernestina Godoy y le pidió dar a conocer cuántas personas han sido detenidas por casos de huachicol en esta administración."Le dije qué tantas investigaciones tiene, de dónde venía ese combustible y a dónde se distribuía. Porque no solamente es el aseguramiento del lugar, sino quién tenía el negocio, evidentemente, lo que queremos es la detención de los que robaban o ingresaban, porque hay dos formas: o robo de combustible o ingreso de combustible ilegal al país."Entonces, evidentemente, queremos que haya detenciones, de esta red evidente de combustible ilegal que llegaba a este lugar que está asegurado y a donde se distribuía, a qué gasolinera se distribuía. La fiscal me contestó que tienen investigaciones muy avanzadas y que esperan muy pronto dar los resultados", dijo la mandataria federal.FGR investiga megadecomiso de huachicol en GuanajuatoAyer, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburos presuntamente obtenidos de manera ilegal, en tres municipios del estado de Guanajuato.Reportó que tras la detención en julio pasado de una persona en el momento en que descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, que no acreditó su legal procedencia, realizó diversos actos de investigación.Derivado de las diligencias practicadas, señaló en un comunicado, personal de la FGR, con apoyo del Ejército, Guardia Nacional y de la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, ejecutó órdenes de cateo en una gasolinera ubicada en el municipio de San Luis de la Paz; un inmueble de despacho de Gas L.P., del mismo propietario, pero en la localidad de Dolores Hidalgo.