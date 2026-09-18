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Hubo acercamiento con Galindo para diálogo institucional: Gámez

El diputado señaló que buscará dejar de lado "la cachucha de los partidos"

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 18, 2026 01:29 p.m.
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Hubo acercamiento con Galindo para diálogo institucional: Gámez
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      Después de días de cruces públicos con el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, aseguró que existe disposición para dialogar con el edil, aunque dejó claro que mantendrá sus señalamientos sobre las problemáticas de la zona metropolitana.

      El legislador del PVEM dijo que las diferencias no deben trasladarse a la relación entre instituciones y que, desde su nueva responsabilidad, buscará dejar de lado "la cachucha de los partidos".

      Aseguró que sus cuestionamientos hacia los gobiernos municipales no son personales, sino que forman parte de su postura en el ámbito institucional.

      Como muestra de ese acercamiento, Gámez Macías reveló que tuvo una conversación breve con Galindo Ceballos durante el desfile del 16 de septiembre.

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      En ese encuentro, afirmó, le expresó que mantiene su respeto hacia el alcalde y que los señalamientos que realice continuarán dentro del terreno institucional.

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