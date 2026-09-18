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Fallece paseante al ejercitarse en el Tangamanga I

Cerca del mediodía, fue hallado sin vida por otros visitantes

Por Redacción

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Fallece paseante al ejercitarse en el Tangamanga I
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      Un hombre que acudió a ejercitarse al parque Tangamanga I, fue encontrado sin vida aparentemente por un infarto al miocardio, otros paseantes lo descubrieron tirado en una palapa y dieron aviso a las autoridades.

      Cerca del mediodía de este jueves, el ahora occiso, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, hacía ejercicio dentro del parque cuando de pronto empezó a sentirse mal y caminó hacia una palapa.

      Sin embargo, su situación empeoró y le sobrevino el infarto, luego fue descubierto por otros paseantes quienes lo resportaron a los vigilantes del parque y éstos a su vez pidieron auxilio.

      Al lugar llegaron los paramédicos para atender al hombre, pero al revisarlo se percataron que por desgracia ya no tenía signos vitales.

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      Posteriormente llegó personal de Servicios Periciales para levantar el cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista y de momento estaba sin ser identificado pero esperaban que acudieran los familiares a reclamarlo. Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron el área como primeros respondientes mientras se realizaban las diligencias legales por parte de la Fiscalía General del Estado.

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