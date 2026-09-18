Mantenimiento carretero debe ser prioridad en presupuestos: AMIVTAC

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El delegado en San Luis Potosí de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C., Christian Doig Alvear, afirmó que el gobierno federal y el estatal deben de considerar en sus presupuestos de 2027, el mantenimiento para carreteras, pues representa fundamental para mantener en buen estado las vialidades y con ello, evitar siniestros a causa de malas condiciones de las mismas.

Dijo que desafortunadamente el mantenimiento en muchas de las ocasiones, cuando de asignar presupuesto se trata, no es una prioridad para los gobiernos, pues consideran que la conservación carretera no luce y no se nota, a diferencia de la construcción de una obra nueva o modernización de las ya existentes.

Explicó que la conservación carretera consiste en limpieza de obras de drenaje, pintura, reparación de baches, sustitución de señales, que ayudan a evitar que el deterioro afecte el funcionamiento de la vialidad.

Finalmente, puntualizó que las acciones correctivas para reparar desperfectos que afectan la operación en las carreteras son más costosas que el mantenimiento preventivo.

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