¿Qué dice la Declaración Patrimonial del almirante Ojeda?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina (Semar) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, informó que el año pasado tuvo ingresos por poco más de 2 millones de pesos.

Declaración patrimonial y bienes del almirante Ojeda Durán

En la declaración patrimonial -la cual fue desclasificada hoy tras el reportaje de EL UNIVERSAL en donde reveló que estaba reservada hasta 2030- se indica que el año pasado el almirante recibió una remuneración anual neto por concepto de sueldos, honorarios, bonos, aguinaldos por 2 millones 004 mil 282 pesos.

En su declaración, disponible desde este viernes en la plataforma Declaranet, se indica que Ojeda Durán compró a crédito en septiembre de 2009 una camioneta Mitsubishi Endeavor Limited por un monto de 255 mil 913 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El exsecretario de Marina también reportó que tiene dos créditos hipotecarios: uno de ellos adquirido en diciembre de 2020 por 4.5 millones de pesos otorgado por el Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), y otro por un millón 800 mil pesos entregados ese mismo año por el Instituto de Seguridad Sociales para las Fuerzas Armadas.

Reserva y desclasificación de la declaración patrimonial

El almirante Ojeda Durán informó que no tiene participación en ninguna empresa, sociedad o asociación.

El pasado miércoles, EL UNIVERSAL reveló que la declaración patrimonial y de intereses del exsecretario de Marina (Semar), almirante José Rafael Ojeda Durán, se encontraba reservada por motivos de seguridad nacional.

Al consultar en la plataforma Declaranet, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se indicaba que la información patrimonial del exsecretario de Marina se encontraba reservada con base en disposiciones legales.

"La información que corresponde a esta declaración patrimonial y de intereses se encuentra reservada en términos de las disposiciones legales aplicables en la materia".