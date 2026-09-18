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¿Qué dice la Declaración Patrimonial del almirante Ojeda?

Revela créditos hipotecarios y compra de vehículo

Por El Universal

Septiembre 18, 2026 02:35 p.m.
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      El almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina (Semar) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, informó que el año pasado tuvo ingresos por poco más de 2 millones de pesos.

      Declaración patrimonial y bienes del almirante Ojeda Durán

      En la declaración patrimonial -la cual fue desclasificada hoy tras el reportaje de EL UNIVERSAL en donde reveló que estaba reservada hasta 2030- se indica que el año pasado el almirante recibió una remuneración anual neto por concepto de sueldos, honorarios, bonos, aguinaldos por 2 millones 004 mil 282 pesos.

      En su declaración, disponible desde este viernes en la plataforma Declaranet, se indica que Ojeda Durán compró a crédito en septiembre de 2009 una camioneta Mitsubishi Endeavor Limited por un monto de 255 mil 913 pesos.

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      El exsecretario de Marina también reportó que tiene dos créditos hipotecarios: uno de ellos adquirido en diciembre de 2020 por 4.5 millones de pesos otorgado por el Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), y otro por un millón 800 mil pesos entregados ese mismo año por el Instituto de Seguridad Sociales para las Fuerzas Armadas.

      Reserva y desclasificación de la declaración patrimonial

      El almirante Ojeda Durán informó que no tiene participación en ninguna empresa, sociedad o asociación.

      El pasado miércoles, EL UNIVERSAL reveló que la declaración patrimonial y de intereses del exsecretario de Marina (Semar), almirante José Rafael Ojeda Durán, se encontraba reservada por motivos de seguridad nacional.

      Al consultar en la plataforma Declaranet, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se indicaba que la información patrimonial del exsecretario de Marina se encontraba reservada con base en disposiciones legales.

      "La información que corresponde a esta declaración patrimonial y de intereses se encuentra reservada en términos de las disposiciones legales aplicables en la materia".

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