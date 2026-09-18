Santiago Sandoval rompe en llanto al ser convocado al Tri Mayor

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Rafael Márquez ya presentó su primera lista de convocados como director técnico de la Selección Mexicana.

Convocatoria de Rafael Márquez y gira del Tri

De esta manera, el proceso del Káiser de Michoacán al frente del Tricolor rumbo a la Copa del Mundo 2030 continúa tomando forma.

En su primer llamado, consideró a 30 futbolistas, 16 que formaron parte de la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial de Norteamérica 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estos jugadores serán parte de los primeros partidos de Rafa como el nuevo estratega nacional.

En total, serán cuatro los compromisos que disputará México en las próximas semanas durante su gira por territorio estadounidense.

El Tri se enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile entre septiembre y octubre.

La Selección Mexicana comenzará su concentración el próximo lunes 21 de septiembre con 25 integrantes de la lista.

Mientras que cinco se incorporarán después de jugar la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX con sus respectivos clubes.

Santiago Sandoval, primera convocatoria al Tri Mayor

Uno de esos futbolistas es Santiago Sandoval, quien fue convocado por primera ocasión al Tri Mayor.

Santi ya sabe lo que es portar la camiseta tricolor porque ha tenido su proceso de formación en la Sub-20, donde brilló en el Campeonato de la Concacaf de la categoría.

Después de confirmarse que el volante de las Chivas formaba parte del primer llamado de Rafa Márquez, su hermana publicó una historia en sus redes sociales sobre la celebración.

"Más que merecido, hermano, has trabajado para llegar hasta acá, que orgullosa estoy de ti, disfrútalo muchísimo, te amo", le dedicó en su cuenta de Instagram.

En el video, se puede observar que el juvenil rojiblanco, de 19 años, festejó con su mamá y música en vivo su convocatoria al Tri Mayor.

Además, con un globo de felicitación por su llamado, con mensajes de aliento, con su rostro y con el escudo de la Selección Mexicana.

Durante momento de la celebración, Santiago Sandoval no pudo contener las lágrimas, mientras su mamá estaba con él y regaló un emotivo momento.

El propio jugador de las Chivas valoró que su nombre estuviera en la lista de Rafa Márquez con el siguiente mensaje: "Gracias Dios".