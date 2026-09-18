Presume el PVEM un padrón patito

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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) asegura tener 710 mil afiliados en San Luis Potosí en un padrón "interno" que no cumple con las disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), las cuales obligan a someter los listados a una verificación de requisitos; por lo tanto, carece de validez oficial.

Padrón oficial y discrepancias en San Luis Potosí

Además, el listado del partido gobernante en San Luis Potosí presenta una amplia diferencia con el padrón oficial revisado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que reconoce únicamente a 191 mil 161 militantes válidos en la entidad: una disparidad de 518 mil 839 registros.

Pese a este contraste, el dirigente estatal del partido, Ignacio Segura Morquecho, sostuvo que la meta de llegar al millón de afiliados continúa vigente.

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Funciones y regulación del padrón interno

Segura Morquecho explicó que los 710 mil registros corresponden a un sistema interno de afiliación y credencialización que el Partido Verde Ecologista utiliza a nivel local, un proceso que, afirmó, todavía no ha concluido.

Dicho listado falla en cumplir el artículo 17 de la LGPP, el cual establece que el organismo electoral local —en el caso de San Luis Potosí, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac)— debe verificar el número de afiliados y la autenticidad de las suscripciones a los padrones. El organismo también debe corroborar los datos para evitar dobles afiliaciones y llevar un libro de registro de los partidos que incluya, entre otros documentos, el padrón de afiliados.

Segura Morquecho reconoció que el sistema interno y el padrón del INE tienen funciones distintas. Mientras que la plataforma electoral concentra a nivel nacional las afiliaciones que los ciudadanos manifiestan formalmente, el dirigente explicó que el registro local sirve al Verde para mantener control y orden de su militancia mediante la entrega de credenciales. Añadió que el partido utiliza mecanismos similares en Guanajuato, Puebla y Veracruz.

(Con información de Jaime Hernández López)