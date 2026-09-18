logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Presume el PVEM un padrón patito

Asegura el Verde tener 710 mil afiliados en listado interno; oficial del INE solo le reconoce 191 mil

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Presume el PVEM un padrón patito
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) asegura tener 710 mil afiliados en San Luis Potosí en un padrón "interno" que no cumple con las disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), las cuales obligan a someter los listados a una verificación de requisitos; por lo tanto, carece de validez oficial.

      Padrón oficial y discrepancias en San Luis Potosí

      Además, el listado del partido gobernante en San Luis Potosí presenta una amplia diferencia con el padrón oficial revisado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que reconoce únicamente a 191 mil 161 militantes válidos en la entidad: una disparidad de 518 mil 839 registros.

      Pese a este contraste, el dirigente estatal del partido, Ignacio Segura Morquecho, sostuvo que la meta de llegar al millón de afiliados continúa vigente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Funciones y regulación del padrón interno

      Segura Morquecho explicó que los 710 mil registros corresponden a un sistema interno de afiliación y credencialización que el Partido Verde Ecologista utiliza a nivel local, un proceso que, afirmó, todavía no ha concluido.

      Dicho listado falla en cumplir el artículo 17 de la LGPP, el cual establece que el organismo electoral local —en el caso de San Luis Potosí, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac)— debe verificar el número de afiliados y la autenticidad de las suscripciones a los padrones. El organismo también debe corroborar los datos para evitar dobles afiliaciones y llevar un libro de registro de los partidos que incluya, entre otros documentos, el padrón de afiliados.

      Segura Morquecho reconoció que el sistema interno y el padrón del INE tienen funciones distintas. Mientras que la plataforma electoral concentra a nivel nacional las afiliaciones que los ciudadanos manifiestan formalmente, el dirigente explicó que el registro local sirve al Verde para mantener control y orden de su militancia mediante la entrega de credenciales. Añadió que el partido utiliza mecanismos similares en Guanajuato, Puebla y Veracruz.

      (Con información de Jaime Hernández López)

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Natalia Castillo responderá con acciones legales a Congreso
        Natalia Castillo responderá con acciones legales a Congreso

        Natalia Castillo responderá con acciones legales a Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Rechaza vínculos con Sánchez Zumaya y anunció demandas contra diputados que la acusan de agresiones

        Van por dueños de inmuebles por tala de árboles (video)
        Van por dueños de inmuebles por tala de árboles (video)

        Van por dueños de inmuebles por tala de árboles (video)

        SLP

        Samuel Moreno

        Son dos casos recientes en Privada del Parque y en la calle Perla de Valle Dorado

        Reparan daño en acueducto El Realito; hoy iniciaría suministro
        Reparan daño en acueducto El Realito; hoy iniciaría suministro

        Reparan daño en acueducto El Realito; hoy iniciaría suministro

        SLP

        Rubén Pacheco

        La avería en el equipo de bombeo fue causado por una tormenta eléctrica

        Denuncian tala de árboles en distintas zonas de la capital
        Denuncian tala de árboles en distintas zonas de la capital

        Denuncian tala de árboles en distintas zonas de la capital

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        Aparentemente, fueron cortados sin sin permiso en Privada del Parque y en la colonia Valle Dorado