Muere conductor tras chocar contra muro en Salvador Nava

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Un hombre perdió la vida y otro resultó gravemente lesionado luego de que el automóvil en el que viajaban chocó contra un muro de contención en la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura del puente de Sierra Leona, en la colonia Lomas de San Luis Segunda Sección.

El accidente ocurrió después de las 06:00 horas, cuando un vehículo Hyundai perteneciente a una empresa de seguridad privada circulaba por los carriles centrales de Salvador Nava con dirección al poniente.

Al llegar al ascenso del puente de Sierra Leona, el conductor perdió el control hacia su izquierda y el automóvil se impactó de frente contra el muro que divide ambos sentidos de circulación.

Personal de Protección Civil Municipal y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas acudieron al lugar. Al revisar a los ocupantes, confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

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El acompañante sufrió lesiones graves y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal acordonaron el área, mientras peritos realizaron las primeras diligencias. Posteriormente, personal de la Policía de Investigación y de la Fiscalía General del Estado efectuó el levantamiento del cuerpo y abrió las indagatorias para determinar las causas del accidente.