logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ ENCUENTRO

Fotogalería

FELIZ ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Elijah Wood reacciona a victoria de México sobre Ecuador en Mundial

Seguidores mexicanos respondieron con memes y mensajes a la reacción de Elijah Wood.

Por El Universal

Julio 01, 2026 05:36 p.m.
A
Elijah Wood reacciona a victoria de México sobre Ecuador en Mundial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La victoria de México sobre Ecuador no solo se celebró en las calles y las redes sociales del país. Incluso figuras internacionales se unieron al entusiasmo por el Tri, como Elijah Wood, el actor estadounidense que dio vida a Frodo en "El señor de los Anillos".


      El artista publicó en su cuenta de X, antes Twitter, un mensaje que, aunque sencillo, provocó la reacción de los fanáticos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Go México", escribió durante el partido en el que la Selección venció 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México.
      Los aficionados le devolvieron el gesto con memes de su famoso personaje, donde luce bigote y sombrero de mariachi. También compartieron imágenes creadas con inteligencia artificial en las que Frodo aparece con el rostro pintado con los colores de la bandera mexicana dentro de un estadio, disfrutando de unos tacos e incluso algunas postales en las que los jugadores de la Selección parecen decir que el gol fue "por Frodo".
      Por supuesto, tampoco faltaron las invitaciones a los festejos. "¡Frodo loco, estás invitado al asador de carne, papá!", escribió un usuario.
      "Frodo, hermano, ya eres mexicano", destacó otro comentario.
      "Lo queremos mucho, Sr. Elijah", agregaron otros seguidores.
      "A huev... Frodo, préstame el anillo, por fa".
      "La comunidad mexicana le agradece el apoyo", también se lee entre las respuestas.
      Con el resultado, México consiguió su primera victoria en un partido de eliminación directa en un Mundial en 40 años y ahora enfrentará a Inglaterra el próximo 5 de julio.
      Además del actor de "Sin City", la cantante Camila Cabello también mostró su apoyo a la Selección Mexicana al compartir en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece portando la playera nacional.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Elijah Wood reacciona a victoria de México sobre Ecuador en Mundial
      Elijah Wood reacciona a victoria de México sobre Ecuador en Mundial

      Elijah Wood reacciona a victoria de México sobre Ecuador en Mundial

      SLP

      El Universal

      Seguidores mexicanos respondieron con memes y mensajes a la reacción de Elijah Wood.

      Exponen a mexicana tras lanzar bebida a aficionado de Ecuador
      Exponen a mexicana tras lanzar bebida a aficionado de Ecuador

      Exponen a mexicana tras lanzar bebida a aficionado de Ecuador

      SLP

      El Universal

      La agresión provocó reacciones de rechazo y debate sobre el respeto entre las aficiones en el Mundial.

      Comerciantes de Nueva York alertan por cierres en boda de Taylor Swift y Travis Kelce
      Comerciantes de Nueva York alertan por cierres en boda de Taylor Swift y Travis Kelce

      Comerciantes de Nueva York alertan por cierres en boda de Taylor Swift y Travis Kelce

      SLP

      El Universal

      Negocios locales en Nueva York temen pérdidas por cierres de calles y restricciones durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

      Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán boda en Madison Square Garden
      Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán boda en Madison Square Garden

      Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán boda en Madison Square Garden

      SLP

      AP

      La policía de Nueva York prepara operativo especial para la ceremonia.