Elijah Wood reacciona a victoria de México sobre Ecuador en Mundial

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La victoria de México sobre Ecuador no solo se celebró en las calles y las redes sociales del país. Incluso figuras internacionales se unieron al entusiasmo por el Tri, como Elijah Wood, el actor estadounidense que dio vida a Frodo en "El señor de los Anillos".

El artista publicó en su cuenta de X, antes Twitter, un mensaje que, aunque sencillo, provocó la reacción de los fanáticos.

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"Go México", escribió durante el partido en el que la Selección venció 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México.Los aficionados le devolvieron el gesto con memes de su famoso personaje, donde luce bigote y sombrero de mariachi. También compartieron imágenes creadas con inteligencia artificial en las que Frodo aparece con el rostro pintado con los colores de la bandera mexicana dentro de un estadio, disfrutando de unos tacos e incluso algunas postales en las que los jugadores de la Selección parecen decir que el gol fue "por Frodo".Por supuesto, tampoco faltaron las invitaciones a los festejos. "¡Frodo loco, estás invitado al asador de carne, papá!", escribió un usuario."Frodo, hermano, ya eres mexicano", destacó otro comentario."Lo queremos mucho, Sr. Elijah", agregaron otros seguidores."A huev... Frodo, préstame el anillo, por fa"."La comunidad mexicana le agradece el apoyo", también se lee entre las respuestas.Con el resultado, México consiguió su primera victoria en un partido de eliminación directa en un Mundial en 40 años y ahora enfrentará a Inglaterra el próximo 5 de julio.Además del actor de "Sin City", la cantante Camila Cabello también mostró su apoyo a la Selección Mexicana al compartir en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece portando la playera nacional.