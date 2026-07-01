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Exponen a mexicana tras lanzar bebida a aficionado de Ecuador

La agresión provocó reacciones de rechazo y debate sobre el respeto entre las aficiones en el Mundial.

Por El Universal

Julio 01, 2026 05:30 p.m.
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Exponen a mexicana tras lanzar bebida a aficionado de Ecuador
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      El partido entre México y Ecuador dejó un sinfín de celebraciones entre la afición mexicana, sin embargo, una agresión hacia dos ecuatorianos previo al partido en el Estadio Ciudad de México que fue captada en video y se viralizó en redes sociales, eclipsó el festejo en redes sociales.


      En el clip se observa a una mujer mexicana gritando y haciendo señas a dos hombres de la hinchada de Ecuador que iban pasando en el estadio, cuando de repente les lanzó una bebida. El acto rápidamente desató indignación entre los internautas, abriendo un nuevo debate sobre el respeto entre la afición.

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      Bajo el lema "Ella no nos representa", la usuaria @valeriavillalpandoa compartió el momento en TikTok y cientos de internautas se están uniendo a la búsqueda de la mujer que agredió por la espalda a dos ecuatorianos, presuntamente de la tercera edad.
      Cabe destacar que, cuando el ecuatoriano se dio la vuelta para reclamar, la mujer huyó y trató de pasar desapercibida entre su grupo de amigos, mientras que otro joven mexicano trató de contener al hombre.
      La reacción de los internautas ante el incidente, se volvió tendencia al reprobar el comportamiento de la aficionada en los comentarios: "Por personas como ella pudo desatarse una tragedia"; "Festejar el triunfo es válido, pero que lo ve los accidentes que ha habido por la imprudencia de unos cuantos"; "Lo increíble es que se ría de su agresión"; "El dinero no quita lo naco"; "Hay que saber perder, hay que saber competir y hay que saber ganar"; "Hermanos mexicanos, ya nos conocen por amorosos, no cambiemos eso".

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