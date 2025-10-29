logo pulso
Piden imponer aranceles a endulzantes extranjeros

Por Redacción

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Piden imponer aranceles a endulzantes extranjeros

CIUDAD VALLES.- Cañeros de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA) se encuentran en negociaciones con la Secretaría de Economía (SE) para que se impongan aranceles a endulzantes que entren al país.

Eduardo Martínez Morales, líder de la representación UNPCA ante el Ingenio Plan de Ayala dijo que su líder nacional, Javier Sánchez Chávez ha sostenido reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, en la que la intención es que se impongan impuestos a los endulzantes de fuera para que baje la invasión de estos productos en el país y que el excedente provocado por el azúcar interno y el de importación no derrumbe de nuevo el precio de la tonelada.

Por primera vez en el año, Martínez Morales parece esperanzado en que así suceda, ya que la caída del precio a 16 mil 100 pesos provocaría un problema de liquidez y más carteras vencidas.

