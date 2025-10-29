logo pulso
YAHRITZA Y SU ESENCIA COLABORARÁ CON ROSALÍA

Por El Universal

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
YAHRITZA Y SU ESENCIA COLABORARÁ CON ROSALÍA

 Rosalía sorprendió al mundo tras ofrecer un adelanto de su nuevo disco “LUX”. Su más reciente canción, “Berghain”, dejó impactados a sus fans por su sonido orquestal y atmósfera espiritual. Ahora, la artista catalana sumará una inesperada colaboración con el grupo Yahritza y su Esencia.

La agrupación originaria de Washington, Estados Unidos, se viralizó en 2023 tras unas declaraciones que fueron percibidas como ofensivas hacia el público mexicano, lo que provocó su cancelación en redes sociales.

El nuevo proyecto de Rosalía se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año, por su concepto místico y la mezcla de géneros que promete. A través de redes sociales, la colaboración con Yahritza y su Esencia ha generado debate y controversia.

El tema se titulará “La perla” y formará parte del álbum “LUX”, que se estrenará el 7 de noviembre e incluirá 18 canciones en total. Con este proyecto, Rosalía busca combinar su esencia flamenca con sonidos experimentales, orquestales y colaboraciones internacionales.

