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Camerino

¿EN TOY STORY?

LA CANTANTE ANTICIPÓ UNA SORPRESA RELACIONADA CON LA QUINTA PELÍCULA DE LA SAGA DE DISNEY

Por El Universal

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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¿EN TOY STORY?
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      Al infinito... ¿y más allá? Belinda dejó a sus seguidores intrigados luego de publicar una fotografía con referencias a "Toy Story" y anunciar que está por cumplir un "sueño hecho realidad".

      Este sábado 6 de junio, la intérprete compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen en la que se observa un parque y, colgando de la rama de un árbol, una llanta que funciona como columpio. En ella aparecen Buzz Lightyear, la vaquerita Jessie y otros personajes del universo de la cinta animada, como si estuvieran balanceándose entre los árboles.

      "¡El lunes les tengo una sorpresa brutal! (...) ¡¡¡Adivinen!!!", escribió la cantante junto a la publicación.

      En los últimos días se ha revelado la participación de diversos artistas en la película, ya sea a través del doblaje o de colaboraciones especiales. Entre ellos figuran el productor argentino Bizarrap y Bad Bunny, quienes formarán parte del elenco de voces en español de la próxima cinta de Disney y Pixar, además de la actriz Penélope Cruz.

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      Sin duda, una de las noticias que más expectativa generó es la relacionada con la banda sonora. Hace unas semanas se confirmó que Taylor Swift interpretaría uno de los temas principales de la película.

      Ayer, la estrella pop finalmente estrenó la canción "I Knew It, I Knew You", con la que regresa a sus raíces country y que apuesta por un tono nostálgico inspirado en Jessie.

      En sus redes sociales, Taylor compartió que es fanática de la franquicia desde los cinco años, por lo que escribir una canción para la película representó una experiencia muy especial.

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