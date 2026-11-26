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Más allá de marcar un doblete, ser la figura del encuentro y acercar al Toluca de Antonio Mohamed a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX, Helinho, atacante brasileño de los Diablos Rojos, se volvió tendencia en redes sociales.

Gesto de juego limpio de Helinho en partido clave

El goleador protagonizó un notable gesto de juego limpio en la cancha del Estadio Nemesio Diez: cuando se perfilaba para anotar el tercer gol, notó que un rival cayó lesionado y, teniendo la oportunidad clara de marcar, prefirió enviar el balón fuera del terreno de juego.

La acción recibió elogios inmediatos en redes sociales, pero desató la molestia de Christian Martinoli, narrador de TV Azteca, quien explotó durante la transmisión del partido ante lo ocurrido.

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Reacciones y reconocimientos al gesto de Helinho

Martinoli, tras escuchar los reconocimientos de David Medrano y Luis García hacia el futbolista, criticó la decisión del brasileño al señalar que, como profesional, debió buscar la anotación.

"Muy bien, muy bien. Es un jugador profesional. Haz el tercero, no lo tocó nadie. Mete el gol y luego averigua", comentó en plena transmisión ante las risas de sus compañeros.

A diferencia del reconocido narrador, la cuenta oficial de la Liga MX destacó el gesto del atacante y celebró su actitud deportiva:

"La grandeza también se demuestra con valores. Helinho dejó de lado la competencia para detenerse y estar atento a la situación de Valenzuela. Un gesto que nos recuerda que, por encima de cualquier rivalidad, siempre está el respeto por el compañero y el amor por el futbol", publicaron.

Foto: Toluca FC