Érika Zaba ya habló con Mariana Ochoa

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Érika Zaba y Mariana Ochoa ya intercambiaron palabras en WhatsApp, en búsqueda de aclarar su situación fraterna pues, a pesar de que "la Güera" sigue molesta por lo que su excompañera de OV7 dijo de ella, dentro de "La casa de los famosos México", tiene claro que no quiere vivir con malentendidos y resentimientos.

Declaraciones de Mariana Ochoa en reality y su impacto

La exOV7 fue entrevistada y, una de las preguntas que la prensa le hizo, con mayor insistencia, fue acerca de Mariana y su participación en el reality de Televisa, en el que llegó a hablar de Zaba y algunos comportamientos de la cantante con los que no concordó en su momento.

Uno de ellos -contó la cantante de "La pensión" Cynthia Klitbo- fue al salir de gira, cuando estaba embarazada y, no sólo ella, pues Lidia Ávila también se encontraba en estado de gravidez.

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Y, aunque ambas decidieron que se encontraban aptas para continuar con su participación en el "A tu lado Tour", se enfrentaron a una situación no muy grata cuando, una compañera del grupo, como relató Ochoa, habría propuesto que no cobraran su sueldo, al menos, no en el mismo porcentaje que los otros integrantes.

En ese relató, Mariana agregó que, una de ellas, refiriéndose a Érika, se embarazaría tiempo después y, una situación delicada en su etapa gestativa, la habría llevado a tomar reposo absoluto, sin que esa situación comprometiera su sueldo.

Comunicación y búsqueda de reconciliación entre Érika Zaba y Mariana Ochoa

Antes esa circunstancia, Zaba dijo que sí estaba molesta con Ochoa, especialmente, por exhibir problemas del grupo que, nunca antes, habían sido revelados por ninguno de ellos, reconociendo que, aunque no mintió en lo que mencionó en el reality, Mariana debía respetar la confidencialidad y la vida privada de quienes han sido sus compañeros por alrededor de 34 años.

"Yo no lo quería revelar, no me gusta victimizarse a mí, no me gusta que la gente diga ´ay, pobrecita casi se muere el bebé, casi se muere ella´".

En ese sentido, Érika reveló que ya entabló comunicación con Mariana, a través de mensajes de textos, en los que le dejó saber que no estaba contenta con la forma en que había actuado y, accesible, Ochoa le habría dicho que estaba dispuesta a hablar con ella para aclarar la situación.

Para Zaba, como expresó, es importante mantener una relación, si bien no amistosa, cordial con su excompañera, ya que no le gusta que los malentendidos del pasado se vuelvan un lastre en su vida.

"Ella y yo ya compartimos unas palabras por WhatsApp, yo le dije que estaba molesta, me djo 'sí, lo entiendo, vamos a hablar', tenemos que arreglarnos, a lo mejor no para volver como OV7, a lo menor no para volver a trabajar por el momento, pero para estar en paz", puntualizó.