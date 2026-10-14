Grecia Quiroz impugnará resolución que favorece a Noroña
Tribunal envió el caso de violencia política contra Grecia Quiroz al Senado, lo que genera críticas.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, dijo que impugnará la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que decidió proteger al senador Gerardo Fernández Noroña (Morena) tras cometer violencia política en razón de género en su contra.
Resolución del Tribunal Electoral y protección a Noroña
En un comunicado, la alcaldesa recordó que, en julio pasado, el Tribunal resolvió que el senador Gerardo Fernández Noroña ejerció violencia política en razón de género en su contra, ordenó una disculpa pública, su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas y medidas de reparación.
Sin embargo, el pasado 10 de octubre el mismo Tribunal decidió que la resolución anterior no aplica porque "el senador está protegido por la inviolabilidad parlamentaria".
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Reacción y acciones de Grecia Quiroz
Grecia Quiroz señala que "el senador nunca se retractó ni ofreció disculpa. Lo que cambió fue la disposición del Tribunal de proteger a una mujer frente a un hombre con poder.
"La inviolabilidad parlamentaria existe para que un legislador debata con libertad en la tribuna, no para blindar todo lo que dice desde sus plataformas personales. Fue ahí donde me atacó, días después del asesinato de mi esposo, por exigir justicia", expuso la alcaldesa.
Señaló que el tribunal "no declara que no hubo violencia. Simplemente envía el caso al Senado, para que lo revisen sus propios compañeros. Eso no es justicia: es mandar el expediente a casa del agresor", y denunció que "pesó más la protección de un senador".
Por lo anterior, la alcaldesa de Uruapan dijo que impugnará la resolución ante instancias federales y, de ser necesario, ante instancias internacionales.
"Seguiré defendiéndome. No sólo por mí, sino por todas ustedes. Ningún agresor está por encima de la ley, sin importar la silla en la que se siente", expresó.
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