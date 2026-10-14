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Dodgers enfrentan a Brewers en juego 3 de Serie Campeonato MLB

El juego 3 de la Serie de Campeonato MLB se juega en Dodger Stadium con Dodgers buscando el tricampeonato.

Por El Universal

Octubre 14, 2026 02:23 p.m.
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Dodgers enfrentan a Brewers en juego 3 de Serie Campeonato MLB
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Los Ángeles Dodgers tendrán esta tarde en Dodger Stadium uno de los juegos más cruciales en los últimos años: el tercer encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional frente a los Brewers de Milwaukee.

      Dodgers buscan histórico tricampeonato en la Serie de Campeonato

      Si bien los angelinos son un equipo hecho para la pelota de octubre, el escenario de este miércoles es clave en la búsqueda de su histórico tricampeonato de la Major League Baseball (MLB).

      La novena de Los Ángeles llega con dos derrotas abajo luego del inicio de la Serie en casa de los Cerveceros, quienes buscan revancha de la edición 2025, donde fueron barridos (4-0) en la misma instancia por los Dodgers.

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      Shohei Ohtani confirmado en lineup para juego 3

      A pesar de los rumores, Shohei Ohtani estará en el lineup de los Dodgers para el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee.

      ¿Cuándo y dónde ver el Brewers vs Dodgers?

      En la lomita, Blake Snell es el elegido por Dave Roberts para intentar tener bajo control a una ofensiva cervecera que luce inquebrantable; por Milwaukee el abridor será el también zurdo Robert Gasser.

      Fecha: Miércoles 14 de octubre

      Horario: 18:00.

      Transmisión: FOX One y FOX+

      Sede: Dodger Stadium

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