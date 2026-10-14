Jiménez queda fuera lo que resta del año por lesión

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Raúl Jiménez no pudo debutar con la Selección Mexicana de Rafal Márquez y ese momento tendrá que esperar, por lo menos, para el siguiente año 2027.

Detalles confirmados

Este miércoles, los Wolves confirmaron la baja del atacante mexicano, ya que se someterá a una cirugía y se espera que sea baja hasta el mes de enero.

"Tras los últimos análisis y conversaciones con varios especialistas, el delantero mexicano será operado de la rodilla el viernes y se espera que esté de baja hasta enero", informó el Wolverhampton en un comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Phil Hayward, director de rendimiento de los Wolves, declaró por su parte que la lesión de Raúl Jiménez no sanó sola como se esperaba por lo que se decidió que la cirugía es la mejor opción.

"Raúl se lesionó el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda contra el Everton, hace ya cuatro semanas, y lamentablemente la lesión no ha respondido como esperábamos, así que hemos decidido que lo mejor es operarlo para reparar el ligamento", reveló el directivo.

"Normalmente, una lesión leve de este tipo se cura por sí sola, pero esta no ha respondido como esperábamos, y tras realizarle ecografías regularmente durante las últimas tres semanas, el ligamento no está sanando como se esperaba", agregó Hayward.

¿Qué declararon las autoridades?

Esta lesión de Raúl Jiménez lo dejará fuera de la próxima Fecha FIFA, en noviembre, cuando enfrenten a la Selección de Jamaica en los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf.

"Nos enteramos con Rafa (Márquez) a las siete de la mañana. Raúl tuvo una lesión en su rodilla y los doctores pensaron que siguiendo un tratamiento conservador podría estar listo, pero no avanzó como todos queríamos", declaró Duilio Davino durante la presentación del encuentro México vs Jamaica, en el estadio BBVA, casa de Monterrey.

El director deportivo de selecciones nacionales mayores lamentó la noticia y espera que el regreso del 'Lobo' sea lo antes posible.

"Ayer fue a ver un especialista y se decidió que este viernes lo van a operar y bueno, esperemos que su vuelta al campo sea lo antes posible; es un jugador muy importante para la Selección, que todos queremos tener y aún tiene mucho futbol para dar", agregó el directivo nacional.