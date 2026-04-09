Esposa de Michael Patrick, actor de "GOFT", lo despide con amor

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- Con una foto del día de su boda,

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en redes de su esposo, actor de "Game of Thrones", quien murió a los 35 años mientras se encontraba en. Patrick padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).Elirlandés se casó con Naomi en 2023, el mismo año en el que fue, una enfermedad degenerativa e incurable que afecta los nervios encargados del movimiento y provoca la pérdida progresiva de la función muscular.En la imagen la pareja aparece sonriente y de la mano, la ceremonia de hace dos años fue una celebración muy romántica y familiarSu esposa,, dio a conocer la noticia el miércoles 8 de abril a través de, donde detalló que el intérprete, quien tuvo una aparición en la sexta temporada de "Juego de Tronos",mientras se encontraba en"Anoche, Micken un hospicio en Irlanda del Norte", escribió Sheehan. También explicó que el diagnóstico le fue dado el 1 de febrero de 2023 y que ingresó al centro médico diez días antes de su muerte, donde recibió. Según compartió, el actor murió en tranquilidad, acompañado por sus seres queridos.confesó elque siente ella y lapor la pérdida, sin embargo, destacó que Mick fue unapara todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo."No hay palabras para describir nuestro profundo dolor. Se ha dicho en repetidas ocasiones que Mick fue unapara todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, no solo durante los últimos años de su enfermedad, sino cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo".Sheehan destacó cuál era una de lasde su esposo, y recomendó seguirlas en vida, pues eso es lo realmente importante."A Mick le encantaba esta cita de, y ahora nos parece muy apropiada: 'Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera'. Así que, no le des demasiadas vueltas.".-----La despedida deA inicios de febrero,dio unasobre su estado de salud, compartió que le habían dado, y que tenía que someterse a una, un procedimiento quirúrgico que crea una abertura (estoma) en el cuello, directa a la tráquea, para insertar un tubo o cánula que facilita la respiración. El actor no quiso someterse a ella."En resumen, no me voy a hacer la. Me confirmaron que tardaría entre 6 y 12 meses en poder volver a casa por falta de personal; mi neurólogo nos dio la noticia de que probablemente me quede, así que no quiero arriesgarme a pasar una cantidad significativa de ese tiempo en una cama de".Michael agradeció la ayuda económica que recibió a través de la campaña de, y aunque no se sometió a la, dijo que ese dinero lo ocuparía paradurante lade su vida.Confesó que tenía, y que lo había ido a visitar su"En fin, aún me queda mucho por vivir y. Aquí está miMicheál visitándome en el".