Mariana Ochoa se disculpa con Aldo Rendón por antigua polémica

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las primeras horas dentro de "La casa de los famosos México" dejó uno de los momentos más inesperados del 24/7. Mariana Ochoa y Aldo Rendón aprovecharon una conversación para recordar el conflicto que protagonizaron hace algunos años y que generó especulación sobre una posible rivalidad dentro del reality.

Todo comenzó cuando la integrante de OV7 le preguntó al stylist si en algún momento había trabajado con el grupo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"¿Tú nos vestiste en OV7 en algún momento?", cuestionó Mariana.La pregunta hizo que Rendón recordara aquella experiencia, aunque lo hizo con humor."Sí, güey, fue hace mil años, de ahí fue cuando yo dije: 'odio a los OV7, a Mariana Ochoa no la soporto'", respondió entre risas.Durante la conversación, Aldo Rendón explicó que lo que realmente le molestó en ese momento no fue una persona en particular, sino la actitud que percibió del grupo durante el proceso de vestuario."Se portaron de la ver...", comentó entre bromas.Al escuchar su versión, Mariana Ochoa no dudó en ofrecerle una disculpa."Yo no te conocía, una disculpa, no me acuerdo", respondió la cantante.Rendón dio por terminado el tema asegurando que no guarda resentimientos y se despidió cantando "Un pie tras otro pie" de OV7."Aquí no traemos nada del pasado", contestó, cerrando así la conversación.¿Cómo comenzó la polémica entre Aldo Rendón y Mariana Ochoa?El conflicto salió a la luz hace un mes, cuando Aldo Rendón recordó en el programa "Pipiris night" cómo fue vestir a los integrantes de OV7, asegurando que la experiencia no había sido del todo agradable."Lidia, divina. Érika, no me acuerdo. Mariana, no la soporto, insoportable... Los hombres, chidos, más fáciles, pero ellas no entendían que no y estaban uniformadas y no les gustaba", declaró en aquella ocasión.Tras esas declaraciones, el medio "Al punto noticias" le preguntó a Mariana Ochoa respecto al tema, quien aseguró que ni siquiera conocía al diseñador."No lo conozco, no tengo el gusto, no sabía de estas declaraciones", respondió entonces.Desde que ambos fueron ahora viven juntos como habitantes de "La casa de los famosos México", usuarios en redes sociales especularon con un posible enfrentamiento dentro del reality. Sin embargo, durante la primera noche ambos dejaron atrás la polémica y mostraron disposición para comenzar una nueva etapa de convivencia dentro de la casa.