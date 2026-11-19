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El nuevo espectáculo del

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, conquistó al público de la Ciudad de México en su, la cual se llevó a cabo la noche de ayer en la Carpa Santa Fe; donde el público se sorprendió con cada uno de sus actos y se puso de pie para aplaudir el trabajo de su elenco.La diversión comenzó unos minutos antes de la función, cuando un par de, cuyo vestuario y maquillaje era con sólo dos colores, gris y fiusha; aparecieron entre las butacas y comenzaron a jugar con el público, sacándose fotos, distrayendo a los acomodadores y haciendoDe pronto todo se oscureció y aparecieron dos personajes,y su fiel mascota, su, que al estar jugando descubren un, que al tocarlo hace que la magia inicie.de todas las especies aparecen de la nada y en el cubo aparecen, así entre giros y vuelos, estos personajes recorren este espacio que poco a poco se va transformando.Elque hace acto de presencia imita el vuelo de una ave mientras es sostenido por dos ligas para, en cada salta demuestra la fuerza de sus brazos y el control de su cuerpo, y al final cual arquitecto toma un compas y papel y se va.Ely else demostró en el siguiente número, donde dos acróbatas jugaban a dar vueltas, saltar y equilibrar el cuerpo de uno de ellos sólo con los pies, mientras el cubo perdía algunas de sus piezas.México estuvo representado por, que sólo sujetada por su cabello, realizó impactantes evoluciones acrobáticas, tanto en el aire como suspendida a un par de metros del suelo, siempre al lado de una compañera, después los 13 intervinieron con, cargadas y lanzamiento de sus miembros más pequeños.Quienes aman los, vieron uno de más dede altura, y que es manejado por siete titiriteros, el cual representa al hombre y está hecho de todos esos objetos que contaminan el medio ambiente, y que juega concomo si fuera una muñeca.El arte de los pulsadores también formó parte del show, conde esta disciplina, los cuales desafiaron su fuerza, flexibilidad y concentración, en un entorno totalmente de ensueño.Una danza bien coordinada, fue la que ejecutaronque simulaban ser hormigas sobre tubos de pole dance, los cuales no se quedaron fijos en el piso, sino que se suspendían en el aire para que ellos realizarán complicados giros y figuras.Eltuvo su momento, con un divertido número de, donde el artista hizo alarde de coordinación, subiendo cada vez más la dificultad con el número de pelotas. También unsorprendió al público con su flexibilidad y su capacidad de posicionar sus extremodades sin lastimarse.El trapecio es un elemento que no puede faltar es un espectáculo del, en esta ocasión fiel el llamadoel que uso el personaje de, para poder apoyar su cabeza y hacer evoluciones deen las alturas.En el acto estelar un mexicano también estuvo involucrado,, quién junto a un grupo de acróbatas presentaron un, enrealizaron diversos saltos y giros al mismo tiempo, algo que no se había hecho enAl final todo pareció un sueño, perohabía aprendido que todo acción realizada por el ser humano afecta al mundo en que vivimos, cerrando la noche conen escena.