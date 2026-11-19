Cirque du Soleil estrenó Echo en Carpa Santa Fe de CDMX
El espectáculo Echo reunió a artistas internacionales y mexicanos
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, conquistó al público de la Ciudad de México en su función de estreno, la cual se llevó a cabo la noche de ayer en la Carpa Santa Fe; donde el público se sorprendió con cada uno de sus actos y se puso de pie para aplaudir el trabajo de su elenco.
La diversión comenzó unos minutos antes de la función, cuando un par de payasos, cuyo vestuario y maquillaje era con sólo dos colores, gris y fiusha; aparecieron entre las butacas y comenzaron a jugar con el público, sacándose fotos, distrayendo a los acomodadores y haciendo malabares.
De pronto todo se oscureció y aparecieron dos personajes, Future y su fiel mascota, su perro Eeai, que al estar jugando descubren un misterioso cubo, que al tocarlo hace que la magia inicie.
Animales de todas las especies aparecen de la nada y en el cubo aparecen escenas de la naturaleza, así entre giros y vuelos, estos personajes recorren este espacio que poco a poco se va transformando.
El primer acróbata que hace acto de presencia imita el vuelo de una ave mientras es sostenido por dos ligas para bungee, en cada salta demuestra la fuerza de sus brazos y el control de su cuerpo, y al final cual arquitecto toma un compas y papel y se va.
El equilibrio y el trabajo en equipo se demostró en el siguiente número, donde dos acróbatas jugaban a dar vueltas, saltar y equilibrar el cuerpo de uno de ellos sólo con los pies, mientras el cubo perdía algunas de sus piezas.
México estuvo representado por Danira Quintanar, que sólo sujetada por su cabello, realizó impactantes evoluciones acrobáticas, tanto en el aire como suspendida a un par de metros del suelo, siempre al lado de una compañera, después los 13 intervinieron con pirámides, cargadas y lanzamiento de sus miembros más pequeños.
Quienes aman los títeres, vieron uno de más de siete metros de altura, y que es manejado por siete titiriteros, el cual representa al hombre y está hecho de todos esos objetos que contaminan el medio ambiente, y que juega con Future como si fuera una muñeca.
El arte de los pulsadores también formó parte del show, con dos artistas de esta disciplina, los cuales desafiaron su fuerza, flexibilidad y concentración, en un entorno totalmente de ensueño.
Una danza bien coordinada, fue la que ejecutaron seis artistas que simulaban ser hormigas sobre tubos de pole dance, los cuales no se quedaron fijos en el piso, sino que se suspendían en el aire para que ellos realizarán complicados giros y figuras.
El arte circense tradicional tuvo su momento, con un divertido número de malabares, donde el artista hizo alarde de coordinación, subiendo cada vez más la dificultad con el número de pelotas. También un contorsionista sorprendió al público con su flexibilidad y su capacidad de posicionar sus extremodades sin lastimarse.
El trapecio es un elemento que no puede faltar es un espectáculo del Cirque du Soleil, en esta ocasión fiel el llamado trapecio Washington el que uso el personaje de Future, para poder apoyar su cabeza y hacer evoluciones de equilibrio en las alturas.
En el acto estelar un mexicano también estuvo involucrado, Daniel Aguilar, quién junto a un grupo de acróbatas presentaron un número único, en tres trampolines realizaron diversos saltos y giros al mismo tiempo, algo que no se había hecho en Cirque du Soleil.
Al final todo pareció un sueño, pero Future había aprendido que todo acción realizada por el ser humano afecta al mundo en que vivimos, cerrando la noche con todos los artistas en escena.
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