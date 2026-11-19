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Luego de un brillante 2026, en el que firmó 41 goles con el Al Qadsiah de Arabia Saudita y dejó huella con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, donde terminó como el máximo anotador del equipo con cuatro tantos, Julián Quiñones continúa cosechando reconocimientos a nivel internacional.

Nominación de Julián Quiñones a Globe Soccer Awards 2026

El delantero mexicano, quien recientemente vio actividad con el Tricolor en la Fecha FIFA ante Jamaica, fue incluido entre los nominados de los Globe Soccer Awards 2026, uno de los premios más prestigiosos del futbol mundial. Quiñones competirá en la categoría de Mejor Jugador de Medio Oriente, un reflejo de la extraordinaria temporada que ha tenido en el futbol saudí.

Convertido en una de las máximas figuras de la liga gracias a su capacidad goleadora y liderazgo ofensivo, Quiñones tendrá una dura competencia por el galardón. El mexicano comparte la lista de nominados con estrellas de talla internacional como Cristiano Ronaldo, João Félix, Sadio Mané y Rúben Neves, nombres que han marcado época en el futbol europeo y que ahora también brillan en Medio Oriente.

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Proceso de votación y ceremonia de premiación

La votación pública para los Globe Soccer Awards 2026 ya se encuentra abierta y permanecerá disponible hasta el 30 de noviembre, permitiendo a los aficionados de todo el mundo apoyar a sus candidatos favoritos.

Una vez concluida esta fase, los votos del público serán contabilizados junto con los emitidos por el jurado especializado para definir a los finalistas y, posteriormente, a los ganadores de cada categoría. La ceremonia de entrega de los premios está programada para el 28 de diciembre en Dubái.