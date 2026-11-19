Caen 32 personas en operativos de la Guardia Civil en SLP
La corporación aseguró más de 100 dosis de cristal, marihuana, cocaína, crack y 220 litros de hidrocarburos.
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Un total de 32 personas fueron detenidas por la Guardia Civil Estatal (GCE) durante distintos operativos de vigilancia y prevención del delito realizados en San Luis Potosí, en los que también se aseguraron drogas y combustible.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), las detenciones estuvieron relacionadas con diversas conductas presuntamente delictivas, aunque la dependencia no precisó los municipios donde ocurrieron ni el periodo que comprende el reporte.
Entre los aseguramientos destacan 114 dosis de cristal, 683 gramos de marihuana, cinco dosis de cocaína y nueve dosis de crack, además de 220 litros de hidrocarburos.
La dependencia tampoco detalló cuántos de los detenidos estarían relacionados con delitos contra la salud, cuántos con el transporte de combustible ni si hubo vehículos asegurados.
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La SSPC señaló que los resultados forman parte de los dispositivos permanentes de vigilancia desplegados por la corporación para prevenir delitos en la entidad.
Hasta el momento, no se informó sobre la situación jurídica de las 32 personas detenidas ni sobre las autoridades ante las cuales fueron puestas a disposición.
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Redacción
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