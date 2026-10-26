Irina Baeva muestra cómo celebró su cumpleaños

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Irina Baeva cumplió 34 años y, aunque no es sorpresa que, desde hace un tiempo, sostiene una relación con Giovanni Medina, ninguno de los dos se había decidido a compartir fotografías juntos o, por lo menos, no antes de la reciente celebración de cumpleaños de la actriz pues, ambos, publicaron instantáneas en la que reflejan el amor que profieren uno por el otro.

Irina Baeva cumpleaños 34 celebración

Desde que Irina llegó a México, en donde ahora radica de forma definitiva, ha celebrado 14 aniversarios en tierras mexicanas, sin embargo, su cumpleaños 34 ha sido uno de los más significativos para la actriz rusa, esto debido a que, luego de años de ser señalada, por la relación que la unía a Gabriel Soto, finalmente se encuentra lejos del escrutinio público y vive una historia de amor estable.

Y si bien, a poco de que Irina y Gabriel terminaran, la joven comenzó a ser vinculada con Medina, fue hace relativamente poco que comenzaron a hablar abiertamente del vínculo que los une, cada que son captados y entrevistados en eventos públicos.

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Irina Baeva y Giovanni Medina muestran su relación

Sin embargo, la pareja se resistía a compartir fotografías de su relación en redes sociales y, las pocas que circulaban en internet, eran fotos capturadas por otras personas, en donde aparecían en celebraciones ajenas o en circunstancias en donde eran tomados de forma desprevenida.

Por ello, sorprendió que esta tarde, a sólo unas horas de que celebrara su cumpleaños, Baeva compartiera una serie de fotografías de la fiesta en donde aparece Giovanni, sentado a su lado -brindando con copas- y, en otras, en donde salen tomados de la mano.

"Abrumada de gratitud y amor", escribió la actriz, junto a la publicación, la cual, ya tiene miles de reacciones, pero ningún comentario, debido a que, en ese post, Irina desactivó la opción de recibirlos.

Aunque cabe destacar que, de hecho, fue Giovanni el primero en subir una foto con su pareja, el día de ayer, 25 de octubre, en la fecha exacta en que Irina cumplió años, con una historia de Instagram, en donde aparecen abrazados con la frase "feliz cumple, hermosa".

Irina también contó con la compañía de Fabiola Guajardo, una de sus mejores amigas en el medio.