Ya hay fecha para la colaboración de "Fortnite" y "One Piece"

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- La industria del entretenimiento digital registra un nuevo hito con el anuncio de la alianza entre Epic Games y la exitosa obra de Eiichiro Oda. De acuerdo con información difundida por portales especializados en videojuegos y cultura geek, la colaboración oficial entre "Fortnite" y "One Piece", integrándose como parte central de la minitemporada temática titulada "Treasure Hunters", la cual se extiende por aproximadamente un mes.

Evento Treasure Hunters y su duración

Esta iniciativa busca cautivar tanto a los jugadores habituales del battle royale como a los seguidores del anime mediante la introducción de elementos icónicos de la tripulación de los Sombrero de Paja en el mapa de juego.

Según los adelantos oficiales publicados por los desarrolladores, la llegada de este evento coincide con el cierre de etapa de la minitemporada pirata previa al lanzamiento del Capítulo 8, esto siendo el 1 de noviembre.

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Epic Games difundió un avance promocional donde se observa el emblemático barco Going Merry surcando los cielos entre las nubes, emulando la clásica función del Autobús de Batalla.

Pistas y contenido progresivo en Fortnite

Asimismo, semanas antes del anuncio oficial, los usuarios descubrieron pistas en el mapa, específicamente un misterioso cofre del tesoro ubicado al este de Sunken Shores que emite secuencias musicales vinculadas a la franquicia nipona.

De acuerdo con filtraciones de la comunidad y reportes de medios especializados en tecnología y entretenimiento, la llegada de contenido incluye la incorporación progresiva de aspectos (skins) inspirados en los protagonistas principales, apuntando fuertemente a la presencia de Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Sanji y Usopp divididos en dos oleadas de lanzamiento.

No obstante, los organizadores todavía mantienen bajo reserva detalles específicos sobre los costos en la tienda digital, la inclusión de armas o habilidades mitológicas características de la serie y la posible implementación de transformaciones avanzadas como el Gear 5. La comunidad permanece a la expectativa de las próximas actualizaciones oficiales dentro de la plataforma.