¿Por qué este 21 de septiembre se regalan flores amarillas?

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Cada 21 de septiembre, las redes sociales se llenan de flores amarillas, ramos y fotografías de parejas celebrando una tradición que, aunque parece reciente, nació de una historia televisiva que marcó a toda una generación.

La costumbre de regalar estas flores volvió a tomar fuerza gracias a TikTok, donde la canción que la hizo famosa sigue acompañando miles de videos.

En México, esta fecha no tiene una relación tradicional con la llegada de la primavera. Sin embargo, la influencia de una popular telenovela argentina hizo que el día quedara asociado con un gesto que hoy se comparte entre parejas, amigos y familiares.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

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La explicación está en "Floricienta", una telenovela argentina protagonizada por Florencia Bertotti, y transmitida por Disney Channel en 2004.

La historia, inspirada en el cuento de Cenicienta, seguía a Florencia, una joven que soñaba con recibir un ramo de flores amarillas de parte de su primer amor.

Ese deseo quedó plasmado en la canción "Flores amarillas", una canción que terminó convirtiéndose en uno de los elementos más recordados de la producción.

Aunque la canción no establece específicamente que el ramo deba entregarse el 21 de septiembre, los seguidores de la serie terminaron vinculando ese momento romántico con el comienzo de la primavera.

¿Qué significa regalar flores amarillas el 21 de septiembre?

El significado de las flores amarillas está relacionado con ideas como la alegría, la renovación, el optimismo, los nuevos comienzos y los buenos deseos.

Por eso, regalar un ramo durante esta fecha puede interpretarse como una manera de desearle a otra persona una etapa positiva, de compartir esperanza o, en el caso de las parejas, de hacer un gesto romántico.

La tradición no está limitada a los enamorados. Amigos, familiares y personas cercanas también pueden intercambiar flores amarillas como símbolo de cariño y buenos deseos.

¿Qué tiene que ver la primavera con las flores amarillas?

La relación con la primavera viene principalmente de otros países de Latinoamérica.

En lugares como Argentina, Perú y Ecuador, el 21 de septiembre está relacionado con el equinoccio de primavera y con el inicio de esta estación del año. De ahí que las flores se hayan convertido en una representación de esa etapa asociada con nuevos ciclos y renovación.

En México, en cambio, la fecha no tiene el mismo significado estacional. Aun así, la tradición consiguió instalarse gracias a la popularidad de Floricienta y, posteriormente, a la fuerza de las redes sociales.

¿Qué significa el color amarillo en las flores?

Más allá de Floricienta, el color amarillo suele relacionarse con conceptos como alegría, renovación, originalidad, diversión y optimismo.

También existe una interpretación dentro del Feng Shui, donde el amarillo está asociado con la energía positiva y con la capacidad de aportar una sensación de vitalidad a los espacios.

Por esa razón, un ramo de este color puede tener un significado que va más allá del romance: representa energía, buenos deseos y la intención de comenzar una nueva etapa.