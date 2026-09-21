Credencial blanca para jubilados; estos son los requisitos

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) disponen de un mecanismo presencial para gestionar su identificación institucional de manera oficial.

Requisitos para obtener la credencial blanca del IMSS

De acuerdo con información del Gobierno de México y la propia dependencia, el documento denominado Credencial Blanca cumple la función de acreditación formal y facilita la gestión de trámites complementarios.

Asimismo, las disposiciones normativas indican que este documento otorga acceso a diversos servicios y prestaciones sociales que administra el instituto en sus unidades administrativas.

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Según las normativas de la institución, las personas interesadas deben reunir la totalidad de los comprobantes antes de presentarse en los módulos de atención. Para gestionar el documento por primera vez, el expediente debe integrarse con los siguientes elementos:

- Solicitud elaborada.

- Último recibo de pago de nómina de la pensión (presentado en original y dos copias).

- Identificación oficial vigente con fotografía (como la credencial para votar del INE o el pasaporte, en original y dos copias).

- Dos fotografías tamaño infantil (en papel mate, fondo blanco, rostro despejado, tanto a color como en blanco y negro).

El procedimiento para la obtención de la Credencial Blanca exige que los titulares acudan de forma personal a las sedes normativas del organismo. Conforme a las orientaciones oficiales del IMSS, la secuencia para llevar a cabo el trámite administrativo contempla las siguientes etapas:

1. Reagrupar y verificar la documentación exigida en el orden establecido por el instituto.

2. Acudir de manera presencial a las oficinas de la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones o a la Subcomisión Mixta que corresponda según la adscripción.

3. Entregar los documentos requeridos al personal administrativo para la revisión del expediente y la validación de los datos personales.

4. Esperar la emisión y entrega del documento en el área asignada.

Beneficios y reposición de la credencial blanca

Por otra parte, en aquellos casos donde se requiera una reposición debido a un incidente de robo o extravío, las reglas operativas del instituto señalan que la persona interesada debe adjuntar un escrito dirigido a la Comisión en el que se expliquen sucintamente los hechos ocurridos.

Según especificaciones oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Credencial Blanca otorga derechos y facilidades de carácter social y económico a sus titulares. Las ventajas que brinda el plástico incluyen:

- Aplicación de un descuento del 50% sobre los primeros 200 pesos de compra al presentar el último recibo de pago de nómina.

- Acceso a esquemas de financiamiento a crédito y asignación de vales de prestaciones para la adquisición de abarrotes, juguetes, ropa, electrodomésticos y artículos de línea blanca.

- Acreditación de identidad para agilizar trámites administrativos en velatorios, centros culturales y unidades vacacionales del propio organismo.

Respecto a los puntos de venta autorizados, según las normativas vigentes del IMSS, la cobertura de los descuentos directos se limita de forma exclusiva a la red del Sistema Nacional de Tiendas IMSS-SNTSS (la cual cuenta con 59 sucursales activas en el país).

La dependencia aclara que la Credencial Blanca no otorga descuentos de manera automática en cadenas comerciales privadas (como Walmart, Chedraui o Farmacias del Ahorro), salvo que existan convenios específicos publicados formalmente.