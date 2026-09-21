Nueve de cada 10 juzgadores electos han cumplido: TDJ

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Durante la entrega de resultados por el primer año de servicio del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya García, magistrada presidenta del TDJ, señaló que nueve de cada 10 personas juzgadoras electas cumplieron con los requerimientos.

Resultados y evaluación de juzgadores electos

Agregó que, entre febrero y agosto del presente año, se evaluaron en diferentes etapas a 851 juzgadores electos en 2025, de las cuales 762 recibieron resultados satisfactorios, que representa un 89.54% y 10.46% no recibieron un buen resultado.

Maya García resaltó la importancia del Tribunal de Disciplina Judicial, ya que una persona juzgadora puede registrar altos índices de productividad, y al mismo tiempo incurrir en prácticas lesivas, respecto a quienes acuden a solicitar justicia.

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"Prácticamente nueve de cada 10 personas juzgadores electas cumplieron los estándares establecidos, es un dato que debe consignarse con claridad porque el debate público sobre el Poder Judicial ha estado dominado por el señalamiento y rara vez por la medición".

"Hoy existe, por primera vez, un instrumento técnico que permite afirmar lo contrario con sustento, la finalidad de evaluar no consiste exhibir un promedio favorable, sino identificar y corregir las deficiencias detectada", subrayó Maya García.

Principios y retos del Tribunal de Disciplina Judicial

Indicó que el Tribunal que partió de cero en su actuación no tiene cabida para las consignas, ni sanciones espectaculares, ni ejemplares, ya que en todo ha de seguir el camino prescrito por las leyes.

En su intervención, el magistrado Rufino León Tovar subrayó que durante el primer año se crearon criterios para definir el alcance de la justicia disciplinaria, conservando el equilibrio que debe existir entre el apego a la legalidad y preservación a la independencia de las personas juzgadoras.

Sostuvo que no se trata únicamente de expedientes, sino reconocer que en materia disciplinaria los principios constitucionales constituyen límites y el ejercicio del poder público de manera legal.

En tanto, la magistrada Eva Verónica de Gyvés Zárate dijo que no basta en ocasiones la buena voluntad para avanzar, sino que se requiere también un esfuerzo adicional de los juzgadores y el personal para hacer lo que otros dejaron pendiente.

"Quienes integramos esta institución no llegamos para administrar inercias, llegamos para construir una institución confiable capaz de prevenir, investigar, corregir y cuando corresponda sancionar", aseveró la magistrada.