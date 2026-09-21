Sinaloa instala 13 arcos detectores de placas

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CULIACÁN, Sin., septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Se inició con la instalación de arcos detectores de placas de vehículos en los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán, como parte de un proyecto para avanzar en etapas en la incorporación de nuevas tecnologías, como es el caso de pasar del sistema de C41 al C51, señaló el general en activo, Sinhue Téllez López.

Instalación de arcos detectores en municipios estratégicos

El secretario de Seguridad Pública del Estado explicó que nueve arcos detectores de matrículas automotrices son colocados en puntos estratégicos de la capital del estado; dos más serán puestos en la ciudad de Los Mochis y dos más en Mazatlán.

Comentó que actualmente se trabaja en un análisis profundo sobre las necesidades de fortalecimiento de las policías estatales y municipales a fin de presentar un proyecto de inversión que se requiere para el próximo año.

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Avances tecnológicos y presupuesto para seguridad

Sobre el caso, se pasó del sistema de C4i al C5i; se indicó que se requiere una fuerte inversión, por lo que lo primero que se tiene que realizar es un estudio sobre el gasto para que se incluya en el presupuesto de 2027, en tanto se tienen avances en la tecnificación de los sistemas de monitoreo.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Téllez López, comentó que la presidenta de la República, en su reciente visita, dejó claro que van a permanecer en el estado las fuerzas federales que se tienen desplegadas en el estado y, sobre todo, en los municipios más conflictivos.

Sobre el caso del empresario joyero, Luis Mario "N", que fue privado de su libertad en una plaza comercial en Culiacán, cuando se tuvo conocimiento del hecho, se desplegó un intenso operativo de búsqueda y el pasado fin de semana, fue la Fiscalía General del Estado la que les notificó que esta había sido localizada.

Indicó que desconoce dónde fue encontrado, ya que fue la autoridad judicial la que intervino; solo se conoció que había retornado con la familia sano y salvo.