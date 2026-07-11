FRED SAVAGE CUMPLE 50 AÑOS

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El actor Fred Savage, el inolvidable Kevin Arnold de la serie "Los años maravillosos", llegó a los 50 años y el festejo despertó la nostalgia de toda una generación gracias al emotivo mensaje que le dedicó Danica McKellar, la actriz que dio vida a Winnie Cooper y su primer amor en la pantalla. A través de sus redes sociales, McKellar recordó que el tiempo ha pasado para todo el elenco principal de la serie y celebró el cumpleaños de quien fue su compañero durante seis temporadas. "Hoy, TODO el elenco principal de ´Los años maravillosos´ tiene 50 años o más. ¡Una locura, ¿verdad?! ¡Feliz 50 aniversario de cumpleaños, Fred! Pasaste de ser alguien que me encantaba hace casi 40 años y con quien di mi primer beso, a ser como un hermano que me enseñó (a las malas) qué significaba eso de ´tírame del dedo´... Fred, has sido muchas cosas para mí, ¡y agradezco que hayamos vivido juntos la aventura de ´The Wonder Years´ y hayamos crecido a la par!", escribió.

El mensaje, acompañado de varias fotos llenas de nostalgia, conmovió a los seguidores de la serie, que durante décadas han visto en Kevin y Winnie una de las parejas más entrañables de la televisión. Cuando "Los años maravillosos" se estrenó en 1988, Fred Savage apenas tenía 12 años, mientras que Danica McKellar contaba con 13.