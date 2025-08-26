Genera en “caos” CDMX

Durante el fin de semana, Paseo de la Reforma y el Palacio de Bellas Artes se transformaron en locaciones cinematográficas para la filmación de “Godzilla x Kong: Supernova”.

Vecinos y transeúntes presenciaron escenas caóticas con miles de extras corriendo y vehículos bloqueados, mientras las tomas captaban la tensión de un evento apocalíptico.

El sábado 23 de agosto, varias calles de la Ciudad de México fueron cerradas para grabar escenas de la esperada secuela “Godzilla x Kong: Supernova”, confirmando que la capital mexicana formará parte del Monsterverse. La Secretaría de Cultura de CDMX emitió un comunicado anunciando el cierre parcial de Paseo de la Reforma “por trabajos de filmación”, sin revelar inicialmente de qué proyecto se trataba.

Con los avances de las redes sociales, los espectadores pudieron conocer los detalles a través de videos publicados por los propios extras.

Las grabaciones mostraron escenas de personas corriendo en medio del caos, dejando sus vehículos para escapar de una amenaza que, se presume, será una de las criaturas emblemáticas del universo cinematográfico del Monsterverse.

Las tomas abarcaron desde el Ángel de la Independencia hasta la Diana Cazadora, incluyendo algunos encuadres del Palacio de Bellas Artes, generando un ambiente controlado gracias a la coordinación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.