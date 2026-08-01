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Ataque armado deja 1 muerto y 2 heridos en Zacatecas

El hecho ocurrió pasadas las 22:00 horas del viernes

Por El Universal

Agosto 01, 2026 09:24 a.m.
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Ataque armado deja 1 muerto y 2 heridos en Zacatecas
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      Tras un ataque armado contra elementos de la policía municipal de Luis Moya, un efectivo perdió la vida y dos más resultaron heridos, quienes fueron trasladados a un hospital de Zacatecas para recibir atención médica.
      De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho ocurrió pasadas las 22:00 horas, cerca de la comunidad La Barranquilla, en una zona limítrofe con el estado de Aguascalientes.
      La agresión armada fue confirmada por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, quien a través de sus redes sociales pidió a la población atender las indicaciones de las autoridades.
      También pidió a la ciudadanía a circular con precaución en la zona colindante con Aguascalientes y permitir el libre tránsito de las corporaciones que participan en este despliegue.
      A nombre del gobierno estatal, el funcionario expresó condolencias a los familiares del policía caído y dijo que esperaban una pronta y completa recuperación a los elementos que resultaron lesionados.
      También aseguró que las autoridades estatales no cederán "frente a quienes pretenden frenar los esfuerzos institucionales por devolver la paz y la tranquilidad a Zacatecas".
      Reyes Mugüerza refrendó el compromiso "de continuar fortaleciendo la estrategia de seguridad y trabajar, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para avanzar en la pacificación de nuestro territorio".

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