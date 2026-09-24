Muere Peter Byrne, vocalista de Naked Eyes

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Peter Byrne, vocalista y fundador de Naked Eyes, murió a los 74 años, el cantante británico alcanzó la fama en la década de 1980 con éxitos como "Always Something There to Remind Me" y "Promises, Promises".

Fallecimiento y confirmación oficial

Byrne falleció el 14 de septiembre en Los Ángeles, después de una breve enfermedad, de acuerdo con información publicada por Billboard. El representante de Naked Eyes confirmó a la revista que el músico murió en paz. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa oficial de su muerte.

Nacido en Inglaterra, Byrne comenzó su carrera musical a mediados de la década de 1970, entre 1976 y 1977 formó un dúo con Jeff Starrs y posteriormente se integró a la banda Studio, donde permaneció de 1977 a 1979.

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Fundación y éxito de Naked Eyes

En 1982, Byrne fundó Naked Eyes junto a su amigo Rob Fisher. El proyecto consiguió rápidamente llamar la atención gracias a una propuesta de pop electrónico que encontró un espacio en las estaciones de radio de Estados Unidos y Reino Unido.

El primer álbum de la agrupación llevó el nombre de "Naked Eyes" en Estados Unidos y "Burning Bridges" en Reino Unido, y consiguió ingresar a la lista Billboard 200.

El gran éxito llegó con "Always Something There to Remind Me", una nueva versión de la canción escrita por Burt Bacharach y Hal David. El tema se convirtió en el mayor éxito de Naked Eyes al alcanzar el número 8 del Billboard Hot 100.

La agrupación también tuvo presencia en las listas con canciones como "(What) In the Name of Love" y "When the Lights Go Out", consolidando a Byrne como una de las voces reconocibles del pop británico que triunfó en Estados Unidos durante los primeros años de la década de 1980.

Sin embargo, la sociedad musical entre Byrne y Fisher duró poco tiempo, ambos se separaron en 1984 y, pese al éxito de sus canciones, nunca realizaron una gira juntos como Naked Eyes.

La separación no significó el final de la relación entre ambos músicos. Rob Fisher murió en 1999, a los 39 años, debido a complicaciones derivadas de una cirugía.

Años después, en 2006, Byrne retomó el nombre de Naked Eyes y volvió a trabajar bajo el proyecto que había creado junto a Fisher.

Además de su trabajo con la agrupación, Byrne continuó vinculado a la música durante las décadas posteriores, manteniendo vivo el repertorio de Naked Eyes y el legado de las canciones que marcaron la década de 1980.

A Peter Byrne le sobreviven sus tres hijos, Merlin, Dylan y Chloe.