HOY SE DARÁN EL "SÍ, QUIERO"

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NUEVA YORK.- Los seguidores de la cantante Taylor Swift y los medios en general siguen atentos a los preparativos de la boda de la cantante estadounidense con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, que aunque no está anunciada oficialmente, se prevé que sea este viernes ante más de mil invitados en la sala deportiva y de espectáculos más famosa del mundo, el Madison Square Garden.

Los actos de la boda de la pareja, ambos de 36 años, comenzaron este jueves cuando se realizó una cena de ensayo en el teatro Infosys del Garden con unos 100 invitados, entre las 18:00 y 22:30 hora local de Nueva York (22:00 del jueves y 03:00 GMT del viernes), de acuerdo con Page Six del diario New York Post.

El gran día del "sí, quiero" será hoy viernes, cuando los famosos invitados del mundo del espectáculo y deportes, junto a familiares y amigos serán recibidos por una alfombra roja en una zona cubierta, lejos de las miradas de curiosos, pese a que las calles alrededor del Garden estarán cerradas al tránsito y peatones.

La pareja pidió permiso a la ciudad para cerrar esas calles del 2 al 4 de julio.

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El diario asegura que el día de la ceremonia las puertas abrirán para los invitados a las 15:30 hora local (19:30 GMT), y el cóctel comenzará media hora después en el vestíbulo del sexto piso. La ceremonia ante al menos mil invitados, aunque podrían ser más, dará comienzo a las 17:30 hora local (21:00 GMT) en la pista central del Garden, donde se celebran los grandes conciertos y los partidos de los Knicks, que ha sido transformado y convertido en un jardín para esta ocasión.

Está previsto que la recepción inicie a las 18:30 (22:30 GMT) y se espera que finalice a las dos de la mañana y entre los invitados figuran Selena Gomez, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, las hermanas Haim, Suki Waterhouse y Gigi Hadid.

Durante esta semana han llegado camiones al Garden con material marcado como "Garden Party" (fiesta en el jardín) y aunque había trascendido que se construía un castillo dentro de la sala, fuentes de People aseguraron que no es cierto.