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Fátima Bosch luce muy enamorada del empresario Alejandro Canahuati, durante su reinado que recién concluyó con el nombramiento de la puertorriqueña Jennifer Barreto, como nueva Miss Universo 2026, la mexicana compartió por vez primera fotos con su galán y dejó cómo está disfrutando de este momento.

El romance, del que ya se había hablado meses atrás, quedó más que confirmado cuando Fátima se despidió de su periodo como Miss Universo, ahí, el hondureño estuvo presente y hasta le dedicó un amoroso mensaje a Fátima.

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"Primero, te quiero decir que te ves hermosa y, estoy muy feliz de estar aquí, admiro mucho tu fe inquebrantable, tu convicción para servir a los demás, la determinación que tienes para conseguir lo que quieres, pero, sobre todo, ese corazón tan bonito, y esa luz que llevas dentro, has tocado la vida de muchas personas, los has inspirado, sin duda, has dejado tu huella en ellos, incluida la mía", dijo.Fátima agradeció con una sonrisa y con un corazón, después, en sus redes compartió un par de fotos junto a él.¿Quién es Alejandro Canahuati, el novio de Fátima Bosch?Alejandro Canahuati es un empresario textil, su familia tiene presencia política en Honduras, su padre fue secretario de relaciones exteriores del país entre 2010 y 2011, durante el gobierno de Porfirio Lobo.La cercanía entre él y Fátima habría comenzado en septiembre de 2026, cuando Bosh viajó como invitada a San Pedro Sula para actividades de Miss Universo en Honduras.En octubre, cuando fueron captados juntos en un evento en Mérida Yucatán, es cuando surgieron con más fuerza las versiones de un romance, el cual ya quedó más que confirmado con el discurso que él le dedicó en su despedida como Miss Universo.Además, Fátima le agradeció su compañía en este proceso, el cual, confesó, no fue fácil, le dio las gracias por su paciencia, sus detalles, las sorpresas y el amor."Él. Ese es el pie de foto", escribió Fátima en una segunda foto en la que aparece frente a Alejandro Canahuati, quien la abraza de la cintura.