Influencer es asesinada por su exesposo tras acusarlo de pedofilia

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- La muerte de la influencer Sara Gilson ha generado conmoción en redes sociales luego de que las autoridades confirmaran que fue asesinada por su exesposo, quien después se quitó la vida.

Influencer acusa exesposo de pedofilia en TikTok

Días antes del ataque, la creadora de contenido había publicado un video en TikTok en el que lanzaba una grave acusación contra él, material que ahora ha cobrado relevancia entre miles de usuarios.

El caso ocurrió la noche del 23 de julio en la ciudad de Owasso, Oklahoma, donde Sara Gilson, de 43 años, perdió la vida por impactos de bala dentro de su domicilio.

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Detalles confirmados sobre el homicidio y suicidio

De acuerdo con los primeros reportes, autoridades informaron que el principal responsable habría sido su esposo, Jeremiah "Shawn" Duffey, de 48 años, quien posteriormente también falleció por una herida de arma de fuego en un hecho que fue clasificado como un homicidio seguido de suicidio.

La emergencia fue reportada alrededor de las 11:15 de la noche, luego de que un menor que se encontraba en la vivienda llamara al servicio de emergencias 911 para pedir ayuda. Al llegar al lugar, los agentes localizaron sin vida a ambas personas.

De acuerdo con medios locales, la pareja atravesaba un proceso de divorcio, mientras que las investigaciones apuntan a que el hombre incumplió una orden de protección que le impedía acercarse a la vivienda.

Semanas antes del crimen, la influencer de 43 años compartió un video en TikTok utilizando una tendencia que simulaba entrevistas para un supuesto documental de Netflix.

En la grabación aparecía preparándose para responder preguntas frente a una cámara, mientras en pantalla podía leerse un mensaje en el que aseguraba haber descubierto que su entonces esposo era un pedófilo y que esperaba hablar públicamente del caso en el futuro.

Registros judiciales citados por medios estadounidenses señalaron que, Gilson había solicitado una orden de protección de emergencia el pasado 10 de junio.

En la denuncia, la creadora de contenido afirmó que su esposo tenía acceso a un arma de fuego, había realizado amenazas de quitarse la vida y abandonó el domicilio después de una confrontación entre ambos.

Como parte de la medida judicial, Jeremiah "Shawn" debía permanecer fuera del hogar y mantener una distancia mínima de aproximadamente 30 metros de Gilson.

Sin embargo, la noche del crimen esa restricción habría sido incumplida, situación que ahora forma parte de la investigación de las autoridades locales.

Sara Gilson era una influencer, estilista profesional y creadora de contenido originaria de Estados Unidos, conocida principalmente por su actividad en TikTok e Instagram.

Vivía en Owasso, Oklahoma, donde también residían sus dos hijos, fruto de una relación anterior. En sus perfiles compartía contenido relacionado con maternidad, moda, belleza, recomendaciones de ropa y aspectos de su vida cotidiana.