JUSTIN TRUDEAU EN VIDEO PROMOCIONAL DE KATY PERRY
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Acostumbrado a ser visto en actos oficiales y discursos públicos, pocos imaginaban que Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, también tenía una faceta de "bailarín". El político sorprendió este viernes, 10 de julio, con un cameo en el video promocional de "Watch It Burn", el nuevo tema de su novia, la cantante Katy Perry. En el material, publicado en la cuenta de Instagram de la cantante, Perry interpreta el tema frente a la cámara.
Después da pequeños saltos mientras mueve los brazos al ritmo pop de la canción. Aunque varias personas cruzan la escena por delante y detrás de ella, fue Justin quien terminó por robarse las miradas. Justo antes de llegar al otro extremo del set, el político intercambia una mirada y una sonrisa cómplices con la artista.
Para la grabación, Trudeau vistió una playera verde con un pantalón del mismo tono, mientras que Perry lució un conjunto naranja con un short, calcetas blancas y un moño negro que sujetaba parte de su cabello en una media coleta. Katy Perry y Justin Trudeau están cerca de cumplir un año desde que comenzaron las versiones sobre su romance.
no te pierdas estas noticias
Gilberto Mora recibe mensaje de Abelardo por su graduación
El Universal
Mora se convirtió en el jugador mexicano más joven en disputar una Copa Mundial y es admirado en redes.
Inglaterra y Noruega tendrán espectáculo musical con Ellie Goulding
El Universal
La cantante británica actuará durante el medio tiempo del partido de cuartos de final en el Hard Rock Stadium.
Christopher Nolan estrena La Odisea con Matt Damon
El Universal
La película sobre el Día D muestra las decisiones previas al desembarco con actores reconocidos.