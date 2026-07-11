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JUSTIN TRUDEAU EN VIDEO PROMOCIONAL DE KATY PERRY

Por EFE

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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JUSTIN TRUDEAU EN VIDEO PROMOCIONAL DE KATY PERRY
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      Acostumbrado a ser visto en actos oficiales y discursos públicos, pocos imaginaban que Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, también tenía una faceta de "bailarín". El político sorprendió este viernes, 10 de julio, con un cameo en el video promocional de "Watch It Burn", el nuevo tema de su novia, la cantante Katy Perry. En el material, publicado en la cuenta de Instagram de la cantante, Perry interpreta el tema frente a la cámara. 

      Después da pequeños saltos mientras mueve los brazos al ritmo pop de la canción. Aunque varias personas cruzan la escena por delante y detrás de ella, fue Justin quien terminó por robarse las miradas. Justo antes de llegar al otro extremo del set, el político intercambia una mirada y una sonrisa cómplices con la artista.

      Para la grabación, Trudeau vistió una playera verde con un pantalón del mismo tono, mientras que Perry lució un conjunto naranja con un short, calcetas blancas y un moño negro que sujetaba parte de su cabello en una media coleta. Katy Perry y Justin Trudeau están cerca de cumplir un año desde que comenzaron las versiones sobre su romance.

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