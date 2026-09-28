Taylor Swift se "reanima" en los MTV

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Taylor Swift cerró los MTV Video Music Awards 2026 con el premio más importante de la noche entre las manos, pero decidió que el momento no fuera únicamente suyo.

La cantante ganó Video del Año por "The Fate of Ophelia" y se convirtió en la artista más ganadora de los MTV con 31 galardones. Al recibir el Moon Person, dedicó el reconocimiento a Dolly Parton, fallecida el mes pasado.

"Quiero agradecer y dedicar este premio a una persona sin la cual esto no sería posible, y esa persona es la gran artista Dolly Parton", expresó Swift, quien destacó especialmente la capacidad de la estrella del country para convertir sus canciones en historias.

"Cada una de las canciones que escribió, su forma de contar historias era tan vívida y tan rica".

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Para Taylor, esa cualidad hacía que escuchar las composiciones de Dolly Parton fuera casi una experiencia cinematográfica. También recordó la manera en que la cantante transformó los episodios de su vida y su carrera en música y mantuvo una relación de gratitud con quienes la siguieron durante décadas.

"Todos tuvimos mucha suerte de compartir este planeta con Dolly Parton durante un tiempo".

Dolly también estuvo presente simbólicamente en la ceremonia a través de un homenaje encabezado por Kacey Musgraves, por lo que las palabras de Swift terminaron por conectar el máximo premio de los VMAs con una de las figuras que marcó la música de EU.

Estreno y colaboración en videoclip

La cantante llegó a la ceremonia con nueve nominaciones, recibió el primer Artist Director Honors de los VMAs y aprovechó la transmisión para estrenar "Patient Zero", su nuevo videoclip protagonizado por su amiga Dakota Johnson y Colin Farrell.

La pieza, dirigida por la propia cantautora, convierte una relación tóxica en una historia que mezcla thriller psicológico, crimen y relato gótico de fantasmas.

En un principio, Swift y Johnson parecen interpretar a dos mujeres que han tenido una relación con el mismo hombre (Farrell). Mientras la actriz comienza a sufrir el deterioro de su relación, Taylor permanece cerca de ella como alguien que conoce el comportamiento de su pareja e intenta advertirle sobre lo que puede suceder.

El sentido de la historia cambia hacia el final: el personaje de Taylor está muerto.

Para construir ese universo visual trabajó con el mexicano Emmanuel Lubezki, cuya experiencia fue como algo salido "de una secuencia de sueños" y aseguró que aprendió al observarlo durante la filmación.

"Patient Zero" forma parte de "The Life of a Showgirl: The Encore", edición extendida del álbum de Swift publicada el 25 de septiembre y que incluye "Pink Clouding", "Babylon" y "Cleveland!".

Regreso de Madonna y premiaciones

Taylor Swift no fue la única figura que convirtió la ceremonia en una noche marcada por regresos y colaboraciones. Madonna volvió a presentarse en los VMAs después de 23 años.

La llamada "Reina del Pop" inició la gala con un medley de "Confessions II", acompañada por Sabrina Carpenter para "Bring Your Love" y por Charli xcx para presentar por primera vez en vivo el remix de "Danceteria Afterhours".

El regreso permitió además que Madonna estableciera una nueva marca: fue la quinta ocasión en que abrió los VMAs.

La gala, que duró 130 minutos, fue conducida por el rapero Snoop Dogg.

Se premiaron 24 categorías

Mejor pop: LISA en colaboración con Kentaro Sakaguchi por su tema "Dream".

Mejor Artista Nuevo: Sienna Spiro.

Mejor Latino: Anitta y Shakira por su colaboración en el tema "Choka Choka".

Mejor Country: Ella Langley por su video "Choosin´ Texas".

Canción del Año: BTS por su tema "Swim".

Mejor Alternativo: Olivia Rodrigo por la canción "The Cure".