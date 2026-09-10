Rey Fénix defenderá el Campeonato Crucero AAA en Triplemanía 34

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- Este domingo 13 de septiembre, Rey Fénix llegará a la Triplemanía 34, en la Arena Ciudad de México, portando por segunda ocasión el Campeonato Crucero AAA, título que ganó precisamente en una Triplemanía, la 30, llevada a cabo en Tijuana, Baja California. Sin embargo, en esta ocasión llega como un auténtico monarca global de la división, por la exposición que le ha dado al renovado cinturón en el Universo de la WWE.

Rey Fénix destaca su trayectoria y exposición internacional

"Estoy muy contento porque estamos teniendo un momento muy satisfactorio en este trayecto de WWE y AAA. El regresar a AAA y tener la oportunidad de ser Campeón Crucero una vez más, ahora dándole este brillo diferente, exponiéndolo también en Smack Down, RAW y NXT, jugando con estas oportunidades y con los estilos diferentes que existen en WWE, significa un gran paso para mi carrera", dijo en entrevista con El Gráfico de EL UNIVERSAL.

Han pasado muchos años desde que el joven Máscara Oriental (primer nombre con el que luchó Rey Fénix) soñaba con presentarse como Campeón Mundial en los grandes escenarios a nivel mundial, meta que desde hace tiempo alcanzó. "Me faltaría tiempo para hablar con mi yo del pasado, pero lo principal que le podría decir es que no se rinda que siga haciendo lo que él sabe que debe de hacer, que siga trabajando duro, enfocado, soñando y luchando todos los días, porque todo lo que llama sueños se van a convertir en realidad", señaló el monarca.

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Defensa del Campeonato Crucero AAA ante tres retadores

Por último, compartió este mensaje para Nathan Frazer, Jack Cartwheel y Mini Vikingo. "Esta va a ser una gran noche porque me enfrentaré a tres grandes luchadores con diferentes estilos, pero sé de lo que estoy hecho, y por eso los invite a disputar el Campeonato porque no es nada nuevo para mí y de no salir con el triunfo, cualquiera de ellos tres se lo merece", concluyó.