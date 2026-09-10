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Video | Motociclistas inician manifestación y bloqueos en la 57

La protesta responde a la muerte de un conductor que cayó en un desnivel por obra inconclusa

Por Pulso Online

Septiembre 10, 2026 02:32 p.m.
A
Fotos y video: Citlally Montaño-Pulso

Fotos y video: Citlally Montaño-Pulso

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      Motociclistas iniciaron este jueves una manifestación sobre la lateral de carretera 57, a la altura del Eje 116 de la Zona Industrial.

      Lo anterior, en protesta por la muerte de un conductor que falleció ayer, a causa de una obra no concluida.

      La protesta, según se informó, busca cerrar varios de los carriles para exigir la reparación de baches que son riesgosos y se solicitará apoyo para la familia de la víctima. 

      Se recomienda anticipar traslados, usar rutas alternas y seguir la información de autoridades viales.

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      Aunque el Gobierno del Estado intentó desactivar la manifestación convocada este día por usuarios de motocicleta, los inconformes no cedieron. 

      Hasta las 14:47 horas se mantiene la protesta en  la lateral o bulevar San Luis con la misma dirección, es decir, solo se encuentra habilitada la lateral con dirección al distribuidor Benito Juárez, pero esto cambiaría de forma intermitente.

      Al lugar acudió personal de la Guardia Civil Estatal (GCE), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)  y de la Secretaría General del Gobierno (SGG). 

      Con información de Rubén Pacheco/Pulso  

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