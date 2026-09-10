Dividen opiniones reacción de Massad, en "nominación de terror"

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Massad Altamimi y el resto de habitantes de "La casa de los famosos México" vivieron el miércoles de nominación de manera distinta a como lo habían hecho a lo largo de toda la competencia, tuvieron que repartir sus puntos, bajo la presión de una temática semejante a lo que ocurría en una casa de los sustos y, la reacción de saudí es una de las que más está dando de qué hablar.

Los intentos de la producción del reality, liderado por Rosa María Noguerón, no han influido en el juego de los habitantes de esta cuarta temporada. Firmes, los 10 participantes que siguen en la contiendan, demuestran que, para ellos, ofrecer contenido al público, no conlleva, necesariamente, recurrir a las agresiones verbales y rispideces.

Por ello, la producción ha recurrido a otras alternativas como asustar a los habitantes, con supuestos eventos sobrenaturales, en los que lamentos y apariciones han evidenciado que, algunos de ellos, no son tan escépticos como podría parecer.

Nominación temática terror en La casa de los famosos

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Tras la buena opinión y reacción del público, ante esta dinámica, la noche de nominación de este miércoles, 9 de septiembre, tuvo como temática el terror pues, en su camino a nominar, las y los participantes tuvieron que enfrentarse a actores, disfrazados de zombies, lo que, en los mejores de los casos, los distraía para pensar claramente a quiénes nominarían y por qué lo harían.

De entre los más asustados, Gema Garoa, Ernesto Laguardia y Massad Altamimi, quien, al recostarse junto al actor que representaba a un hombre agonizante en una camilla de hospital, además de gritar y llevarse un gran susto, amagó con el puño y arrebató el utensilio que llevaba en sus manos para asustar a los concursantes.

Reacciones encontradas en redes sociales por comportamiento de Massad

La reacción del saudí fue comprensible para algunos usuarios en redes, hasta tierna y graciosa, pero también hubo otros que afirman que, con ese comportamiento, demostró que perpetúa acciones violentas que no deberían ser tomadas a la ligera.

Esto se comenta:

"De toda esa casa, es el único que me cae bien".

"Bro, ese tipo se me hace tan falso".

"Él a nadie golpeó, Yahir sí empujó a todos y contra todos y, ahí, nadie dice nada".

"Violento y sobreactuado".

"Pobre de mi habibi casi lo matan de un infarto, tan grandote y miedoso"

"Él es supertierno y así".

"Para nada fue juego, no lo justifiquen, lo peor fue lo que le dijo Brianda".

"¿Dónde queda lo gracioso?, sólo se quitó la careta y se dejó ver cómo es".

"Massad, el único dando contenido y haciéndonos reír, pero los hacerse siempre lloran".