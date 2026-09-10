Aleks Syntek y más en la cartelera musical del Grito en CDMX

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México se prepara para celebrar su noche más especial: el Grito de Independencia, y la capital planea festejarlo con fuegos artificiales, color y sobre todo mucha música.

Este 15 de septiembre, las plazas y explanadas de las distintas alcaldías se convertirán en los escenarios ideales para dar rienda suelta a la fiesta. La cereza del pastel serán los diferentes conciertos que se tienen programados y que van de la nostalgia de los 90 a la cumbia y los sonidos tropicales.

Aleks Syntek, Intocable, Calibre 50, Paty Cantú y Maldita Vecindad forman parte de la cartelera musical de una de las noches más mexicanas y para quienes no tienen planes es una buena opción para gritar "¡Viva México!" musicales que habrá durante la noche más mexicana:

Nostalgia y pop en Álvaro Obregón

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90´s Pop Tour en Álvaro Obregón. La nostalgia por la música de los años 90 será una de las apuestas principales de esta alcaldía. El elenco estará integrado por JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín.

La celebración comenzará desde las 12:00 horas en la explanada principal y también contará con la participación de La Sonora Dinamita.

Aleks Syntek y Diego Schoening en Benito Juárez

Aleks Syntek y Diego Schoening en Benito Juárez. A partir de las 18:00 horas los habitantes (y curiosos) de esta demarcación podrán cantar y bailar con la música de Aleks Syntek.

Además, se sumará la participación de Diego Schoening y Baxter.

Intocable en el Zócalo. El escenario más importante de la ciudad tendrá como uno de sus principales atractivos a Intocable, que se presentará a las 21:00 horas antes de la ceremonia del Grito.

La agrupación llevará al Centro Histórico algunos de sus temas más conocidos, además de que el programa contempla la participación del Mariachi de la Marina y la Guardia Nacional, así como un espectáculo dedicado a José Alfredo Jiménez.

Paty Cantú y Los Yaguarú en Miguel Hidalgo. La explanada de esta alcaldía tendrá una combinación de pop y música tropical. Paty Cantú encabezará la propuesta musical junto a Los Yaguarú y los Embajadores de la Cumbia Dinamita, dentro de una jornada que comenzará desde las 15:00 horas.

El Gran Silencio en Xochimilco. El rock y la música norteño-banda tendrán espacio durante la celebración patria. El Gran Silencio, Los Mismos Reyes y Lorenzo Negrete forman parte del cartel que comenzará a las 21:00 horas en la explanada de la alcaldía.

Ninel Conde y Sonido La Changa en Cuajimalpa. Aquí se vivirá una mezcla bastante peculiar. Por un lado, la sensualidad de Ninel Conde y por otro la música popular de Sonido La Changa, Internacional Carro Show y Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga.

La fiesta arrancará en punto de las 18:00 horas, por lo que se recomienda asistir con tiempo.

Luis Ángel "El Flaco", Matute y Los Chicos N5 en Cuauhtémoc. El regional mexicano y la música pop-rock se apoderarán de las fiestas de esta demarcación. Luis Ángel "El Flaco", Matute y Los Chicos N5 se presentarán en la explanada principal. La cita es a partir de las 18:00 horas.

Edwin Luna y Adolescentes Orquesta en Iztacalco. Temas como "Borracho de amor" o "Supiste hacerme mal" sonarán cuando Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey aparezcan.

Las actividades comenzarán desde las 17:30 horas y también incluyen actividades familiares y la participación de Adolescentes Orquesta y Juanm.

Calibre 50 y El Mimoso en Tlalpan. El regional mexicano tendrá uno de sus principales escenarios en Tlalpan, donde se presentarán Calibre 50 y El Mimoso.

El concierto principal está programado para las 19:00 horas en la explanada de la alcaldía.

Luis R. Conriquez y Maldita Vecindad en Gustavo A. Madero. Los pachucos y fans de los corridos bélicos no pueden faltas a este festejo; y es que Luis R. Conriquez, Maldita Vecindad y Sonora Santanera serán los anfitriones.

Los conciertos comenzarán desde las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía.

Pancho Barraza y Grupo Aroma en Iztapalapa. Aquí la música comenzará después de una jornada de actividades artísticas y culturales.

El programa incluye a Pancho Barraza, Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona, con el concierto programado para después del Grito de Independencia, alrededor de las 23:00 horas.

La Sonora Dinamita y más música tropical en Tláhuac. Esta alcaldía también tendrá una noche dedicada a los ritmos tropicales con Flores de México, Edgar Jiménez, La Sonora Dinamita y Vagón Chicano.

Las presentaciones están programadas a partir de las 18:00 horas en la explanada principal.

Grupo KingBao y Los Yes-Yes en Magdalena Contreras. Aquí tendrán su propia celebración en la Plaza Cívica de la Unidad Independencia, donde se presentarán Grupo KingBao, Los Búhos, Grupo Playa Blanca Show y Los Yes-Yes. Las actividades musicales comenzarán desde las 18:00 horas.