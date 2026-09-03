Netflix estrena "Mal de Amores" grabada en SLP

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Mal de amores es la nueva producción mexicana de Netflix basada en la novela homónima que Ángeles Mastretta publicó en 1996. La adaptación está ambientada entre los últimos años del siglo XIX y el periodo previo a la Revolución Mexicana.

El reparto de ´Mal de amores´

La serie consta de siete episodios y tiene como protagonista a Emilia Sauri, una joven interesada en estudiar medicina y decidir por cuenta propia el rumbo de su vida.

Renata Vaca encabeza el reparto como Emilia Sauri, personaje que combina su interés por la medicina con una vida sentimental marcada por dos relaciones.

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Juan Pablo Fuentes interpreta a Daniel Cuenca, amigo de Emilia desde la infancia y su primer amor. Es hijo del doctor Cuenca y participa en el movimiento revolucionario.

Iván Amozurrutia da vida a Antonio Zavalza, médico del pueblo y uno de los hombres que se relacionan sentimentalmente con Emilia. Su personaje representa una alternativa de estabilidad y compromiso.

El reparto también incluye a:

* Miguel Rodarte, como Diego Sauri, padre de Emilia y propietario de la botica familiar.

* Cassandra Ciangherotti, como Milagros Veytia, madre de Emilia.

* Diana Bovio, como Josefa Veytia, tía de Emilia y cercana a ella.

* Juan Pablo Medina, como Manuel Rivadeneira, poeta liberal y pareja de Milagros.

* Alejandro Puente, como Salvador Cuenca, hermano de Daniel.

* Sofía Carrera, como Sol García, amiga de Emilia.

* Humberto Zurita, como el doctor Octavio Cuenca, padre de Daniel.

¿De qué trata?

La historia gira alrededor de Emilia Sauri, quien intenta desarrollar su vocación por la medicina mientras mantiene vínculos amorosos con Daniel Cuenca y Antonio Zavalza.

La relación con Daniel está ligada a la pasión, la libertad y el contexto revolucionario, mientras que Antonio representa una relación asociada con la estabilidad y el cuidado.

Paralelamente, la producción aborda las restricciones que enfrentaban las mujeres de la época y presenta a la familia Sauri como un entorno que respalda las aspiraciones de Emilia.

Una adaptación de la novela de Ángeles Mastretta

La serie toma como punto de partida la novela publicada por Ángeles Mastretta en 1996, aunque la adaptación televisiva no conserva exactamente la cronología del libro.

La dirección está a cargo de Catalina Aguilar Mastretta, hija de la escritora, quien también participa como guionista y productora. La dirección es compartida con Humberto Hinojosa.

Producción y filmación

La producción se realizó en 44 locaciones de Ciudad de México, Puebla y San Luis Potosí, además de utilizar instalaciones de Estudios Churubusco y Foros Maravilla.

Para localizar los escenarios adecuados para la ambientación histórica, el equipo recorrió aproximadamente 125 mil kilómetros.

El proyecto requirió 26 meses de trabajo entre sus diferentes etapas de preparación y producción y contó con la participación de más de 3 mil extras.

El vestuario involucró más de 11 mil prendas rentadas, además de más de 500 piezas confeccionadas específicamente para la producción.

Música y estreno

La banda sonora original fue compuesta por Víctor Hernández Stumpfhauser.

Entre las canciones que forman parte de la producción se encuentran: "Cuando Vuelva a tu Lado", "Dolerás", "Cuando nos vemos", "La Llorona", "Paloma Negra" e "Inevitable".

Los siete episodios de "Mal de amores" están disponibles en Netflix a partir del 2 de septiembre de 2026.