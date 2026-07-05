Iglesia pide convertir "¿y si sí?" para enfrentar problemas en México

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En medio de la fuerza que ha tomado la frase "¿y si sí?" por el desempeño de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Iglesia católica llamó a la sociedad a reflexionar para que ésta no se quede sólo en un grito de aliento en un partido de futbol, sino que se convierta en una forma de mirar la vida para enfrentar las problemáticas que el país atraviesa.

"Hay frases que aparecen de pronto y logran resumir el ánimo de todo un país. En estos días, una de ellas se escucha en estadios, redes sociales, reuniones familiares y conversaciones entre amigos: "¿Y si sí?", dijo a través de su editorial Desde la Fe.

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"¿Y si sí ganamos contra Inglaterra? ¿Y si sí llegamos más lejos en el Mundial de lo que cualquiera imagina? ¿Y si sí ocurre aquello que siempre parece imposible?", agregó.La Iglesia expresó que dicha pregunta revela la capacidad de seguir creyendo cuando las probabilidades parecen insuficientes y recuerda que la esperanza siempre encuentra un espacio, incluso cuando la lógica invita al pesimismo, por lo que cuestionó por qué esa esperanza habría de quedarse únicamente en una cancha de fútbol y no traspasar al contexto social."Con demasiada frecuencia repetimos que ´México nunca va a cambiar´. Nos hemos acostumbrado a pensar que ciertos problemas son permanentes, que la violencia llegó para quedarse, que las familias seguirán rompiéndose y que la dignidad humana siempre tendrá precio", manifestó."¿Por qué somos capaces de creer que podemos ganar un Mundial, pero no de creer que podemos reconstruir nuestro país? ¿Qué pasaría si esa misma convicción la lleváramos a los desafíos que verdaderamente marcan la vida de nuestro país?", añadió."¿Y si sí pudiéramos disminuir la violencia que tanto dolor ha sembrado en nuestras comunidades? ¿Y si sí encontráramos caminos para que cada vez haya menos personas desaparecidas y más familias que recuperen la paz?", abundó."¿Y si sí lográramos que ningún joven sintiera que el suicidio es la única salida a su sufrimiento? ¿Y si sí reconstruyéramos familias unidas, capaces de transmitir valores, escuchar, acompañar y educar en el amor?", acotó."¿Y si sí volviéramos a reconocer que toda vida humana tiene un valor que viene de Dios, desde su concepción hasta su muerte natural? ¿Y si sí aprendiéramos a custodiar la dignidad de cada persona, especialmente de quienes hoy son descartados, ignorados o tratados como si su vida valiera menos?", señaló.En ese sentido, enfatizó que "una renovación auténtica comienza cuando dejamos de preguntarnos únicamente qué pueden hacer los demás y empezamos a preguntarnos qué podemos hacer nosotros"."No vamos a resolver solos la crisis que vive el país, pero sí podemos convertirnos en personas que cuidan, escuchan, acompañan y defienden la vida dondequiera que estén", expuso.Además, destacó que el Mundial terminará dentro de unas semanas, e incluso aunque México llegue a ser campeón, "la emoción pasará y la frase dejará de ser tendencia, sin embargo, los grandes desafíos de nuestro país seguirán esperando personas capaces de creer que el cambio es posible".