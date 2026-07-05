México enfrenta riesgos por intensificación de El Niño

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé la intensificación del fenómeno meteorológico "El Niño", lo que aumentará la probabilidad de eventos meteorológicos extremos en los próximos meses.

De acuerdo con su boletín mensual sobre el clima estacional mundial, el organismo estima una rápida evolución de "El Niño" hacia un episodio intenso entre julio y septiembre de 2026, lo que aumentará la probabilidad de olas de calor, sequías, lluvias intensas y otros fenómenos en muchas partes del mundo.

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Se espera que "El Niño" continúe intensificándose durante el otoño del hemisferio norte y que su influencia se extienda a muchas regiones del planeta. En la cuenca del Atlántico ecuatorial se prevé que las temperaturas permanezcan, en general, por encima del promedioLa secretaria General de la OMM, Celeste Saulo, señaló que ya se observan condiciones características de un episodio de 'El Niño', y se prevé que se intensifiquen rápidamente hasta convertirse en un episodio fuerte, tal como anticipó acertadamente la OMM en sus predicciones. Esto aumentará las probabilidades de sequías y lluvias intensas, así como el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en muchas regiones del mundo."¿Qué es "El Niño" y cómo afecta al clima?Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, "El Niño" es un fenómeno climático que se produce cuando las temperaturas del océano Pacífico tropical aumentan por encima de lo normal.El nombre proviene de pescadores en Perú, quienes notaron que el calentamiento del mar ocurría cerca de la temporada navideña, lo que modificaba la presencia de peces en la zona.¿Cómo afectará "El Niño" a México en 2026?El impacto será desigual, pero con riesgos claros. Expertos advierten que, si el fenómeno se consolida durante el verano:Aumenta la probabilidad de lluvias extremas en el centro-norte del paísSe incrementa el riesgo de huracanes más intensos en el PacíficoPodrían registrarse periodos de sequía en algunas regiones.Se elevan riesgos para la agricultura, el suministro de agua y la seguridadAdemás, podrían intensificarse fenómenos como los incendios forestales y las afectaciones a la pesca.